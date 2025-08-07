El defensor Iñigo Martínez se convirtió en nuevo jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí. El club asiático no abonará ningún monto por su fichaje al FC Barcelona, pero su salida permitirá al conjunto catalán liberar 14 millones de euros en masa salarial, confirmaron fuentes a la agencia EFE.

El vasco, a quien le queda un temporada más de contrato, quiere vivir, a sus 34 años, una última aventura profesional en el equipo de Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una oferta irrechazable.

FC Barcelona pierde a un titular y pieza clave

Y el Barça le ha abierto la puerta porque, pese a ser titular indiscutible para Hansi Flick como el único central zurdo de la plantilla, su marcha permite al club maniobrar con más margen en el ‘fair-play’ financiero para inscribir jugadores en este mercado estival.

Iñigo Martínez ya no jugó los dos últimos partidos de la gira asiática por fatiga muscular. Con la oferta saudí sobre la mesa no se quiso arriesgar, y Hansi Flick optó por probar en la posición de central izquierdo a un lateral como Gerard Martín.

Si su marcha se acaba confirmando en las próximas horas, el técnico alemán se quedará con Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Andreas Christensen como centrales puros, puesto que Jules Kounde y Eric García son los dos futbolistas utilizados por Flick en el lateral derecho.

Iñigo Martínez y su paso por el Barça

Iñigo Martínez llegó al FC Barcelona a mediados de 2023. Firmó por dos temporadas tras terminar su contrato con el Athletic de Bilbao y no renovarlo.

Su primera temporada no fue la mejor: estuvo mermada por las lesiones y apenas pudo disputar 25 partidos. Sin embargo, con la llegada de Hansi Flick al banquillo, su situación cambió por completo.

Para la campaña 2024/25 contó con el respaldo del entrenador alemán y se convirtió en titular indiscutible y una de las figuras del conjunto culé. Fue clave en la conquista de los tres títulos que ganó el FC Barcelona en la temporada: la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga.

