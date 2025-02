El FC Barcelona y el Atlético de Madrid, dos de los clubes más en forma de Europa, darán inicio a las semifinales de la Copa del Rey este martes 24 de febrero en Montjuïc. Será el vigésimo tercer enfrentamiento entre ambos en este torneo, donde vuelven a cruzarse en una llave de alta tensión.

El Atlético es, además, el último equipo que ha sido capaz de derrotar al Barcelona de Hansi Flick. Ocurrió el 21 de diciembre pasado (1-2), en un encuentro en el que seguramente los azulgrana merecieron un mejor resultado.

Desde entonces, el Barça ha jugado 13 partidos en 2025, con 11 victorias y dos empates. Un balance que iguala el récord de invicto del equipo dirigido por Xavi Hernández en el inicio de 2023. El absoluto es del Barça de Luis Enrique, con 23 encuentros sin perder en 2016.

FC Barcelona y Atlético de Madrid son enemigos íntimos en la Copa. Se han medido en 22 eliminatorias y dos finales en los últimos cien años. De hecho, el primer enfrentamiento data de abril de 1925.

Desde entonces, el Barça se ha llevado 13, el Atlético nueve y, en el balance definitivo, los azulgrana han conseguido 22 victorias y han sumado nueve empates; los colchoneros han logrado 15 triunfos.

La eliminatoria se adivina determinante para el futuro de ambos equipos, que se juegan la Liga, que están en octavos en la Champions y que se encuentran en un gran momento de fútbol.

Los barcelonistas, después de un fulgurante inicio de temporada, se frenaron en noviembre, y desde entonces han tenido que remar para recuperar el terreno perdido.

