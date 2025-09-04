La desconocida Selección de Eslovaquia comenzó su camino hacia el Mundial 2026 con un triunfo histórico de 2-0 a Alemania en la primera fecha del grupo A de las eliminatorias europeas.

Eslovaquia recibió a Alemania este jueves 4 de septiembre de 2025 en el estadio Tehelné pole de Bratislava. El resultado representa una de las mayores sorpresas en la fase clasificatoria, al marcar la primera derrota alemana en un partido de eliminatorias fuera de casa en su historia reciente.

Eslovaquia tumbó a una Alemania desconocida

Eslovaquia abrió al minuto 42, cuando Dávid Hancko aprovechó un error en la salida del mediocampo alemán para definir con precisión y adelantar a los locales.

Apenas iniciada la segunda mitad, David Strelec amplió la ventaja al minuto 55 con un remate potente que dejó sin opciones al arquero alemán Oliver Baumann.

A pesar de contar con figuras de renombre como Florian Wirtz y Joshua Kimmich, Alemania mostró deficiencias tácticas y una falta de intensidad que sorprendieron a propios y extraños.

El entrenador Julian Nagelsmann reconoció después del partido que su equipo careció de “emocionalidad” y determinación, y señaló que podrían necesitar priorizar jugadores más comprometidos en lugar de solo enfocarse en la calidad técnica.

Por su parte, Eslovaquia desplegó un planteamiento sólido, equilibrando defensa y ataque, con actuaciones destacadas de Hancko y Strelec, protagonistas del triunfo.

Este resultado no solo pone a los eslovacos en la cima del Grupo A, sino que también les da un impulso anímico significativo en su objetivo de clasificarse al Mundial 2026, donde compartirán grupo con Luxemburgo e Irlanda del Norte.

La victoria también genera presión sobre Alemania, que llega a este torneo clasificatorio tras dos decepciones consecutivas en fases de grupos de los mundiales recientes.

El combinado teutón ahora deberá recomponerse y buscar la recuperación en su próximo partido, que será como local frente a Irlanda del Norte, mientras que Eslovaquia visitará a Luxemburgo en la segunda jornada de las eliminatorias.

Los goles de Eslovaquia:

Dávid Hancko:

¡¡SORPRESA TOTAL!! Hancko entró por el centro del área y puso el 1-0 de Eslovaquia sobre Alemania por las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QhVVsMnoso — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

David Strelec:

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ GOLAZO!! Strelec pintó a la defensa alemana y clavó la pelota en el ángulo para sentenciar el 2-0 de Eslovaquia vs. Alemania.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cgCh8WTWX6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

