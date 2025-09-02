El campeonato nacional 2025 se ha convertido en una auténtica montaña rusa para los entrenadores. De los 16 equipos que iniciaron el torneo el pasado viernes 14 de febrero, apenas cinco mantienen al mismo director técnico en el banquillo.

La inestabilidad ha sido una constante para los entrenadores. Incluso con la particularidad de que, antes de arrancar la competencia oficial, Emelec despidió a Leonel Álvarez para entregarle el puesto a Jorge Célico.

Solo cinco entrenadores siguen en el cargo

En total, se han jugado 27 fechas. El calendario pronto dará paso a la fase decisiva con tres frentes: el hexagonal por el título y los cupos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El segundo hexagonal repartirá un boleto adicional para la Sudamericana. Además, el cuadrangular del descenso definirán los dos clubes que perderán la categoría y jugarán en la Serie B el próximo año.

El último entrenador en perder el cargo fue el ecuatoriano Efrén Mera, quien dirigió al Manta hasta este martes 9 de septiembre. Sus números explican la decisión de la dirigencia al haber logrado cinco triunfos, 10 empates y 12 derrotas, con un rendimiento del 30%.

Sumó apenas 25 puntos de 81 posibles y dejó al equipo en la casilla 13 de la tabla, a solo cuatro unidades de Delfín, el último club fuera de la zona de descenso.

La lista de técnicos cesados comenzó mucho antes. El primero fue Paúl Vélez, quien en la quinta jornada dejó Técnico Universitario tras caer ante Barcelona SC en Ambato.

En ese momento, el club ocupaba el último puesto. Su reemplazo, el colombiano José Hernández, tampoco pudo revertir la situación y salió en la jornada 17, cuando el equipo seguía anclado al fondo de la tabla.

Los equipos denominados “grandes” tampoco se libraron de la ola de cambios. Emelec sustituyó a Jorge Célico por Guillermo Duró, Barcelona SC reemplazó a Segundo Castillo con Ismael Rescalvo y Liga de Quito pasó de Pablo Sánchez a Tiago Nunes.

En contraste, apenas cinco clubes han mantenido la calma y siguen apostando por sus entrenadores. Son los casos de Aucas con Gabriel Pereyra, Deportivo Cuenca con Norberto Araujo, Independiente del Valle con Javier Rabanal, Libertad con Juan Carlos León y Universidad Católica con Diego Martínez.

Los sobrevivientes:

Equipo Entrenador Posición en la tabla Independiente del Valle Javier Rabanal 1 Deportivo Cuenca Norberto Araujo 4 Universidad Católica Diego Martínez 5 Libertad Juan Carlos León 6 Aucas Gabriel Pereyra 8

Los cesados:

Equipo Cesado Reemplazo Técnico Universitario Paúl Vélez José Hernández Orense Santiago Escobar Raúl Antuña Macará Álex Pallarés Guillermo Sanguinetti Delfín Nicolás Chietino Patricio Urrutia Liga de Quito Pablo Sánchez Tiago Nunes Barcelona SC Segundo Castillo Ismael Rescalvo El Nacional Omar Asad Juan Carlos Pérez Técnico Universitario José Hernández Geovanny Cumbicus Emelec Jorge Célico Guillermo Duró Mushuc Runa Ever Hugo Almeida Fabián Frías Mushuc Runa Fabián Frías Paúl Vélez Vinotinto Juan Grabowski Gabriel Schürrer Manta Efrén Mera Javier Carvajal

