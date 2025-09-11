Enner Valencia fue confirmado como nuevo jugador del Pachuca de México este jueves 11 de septiembre de 2025, tan solo dos días después de haber jugado su último partido por eliminatorias con la Selección de Ecuador.

Enner Valencia tendrá su segunda etapa en el Pachuca. La primera fue en la temporada 2013-14, antes del Mundial Brasil 2014. Esta también será antes de la Copa del Mundo, con la particularidad de que persigue un récord goleador personal.

Enner Valencia a pocos goles de un récord personal

Enner Valencia debutó en Emelec en 2010 con el desconocido entrenador argentino Jorge Sampaoli. Su olfato goleador se fue afinando con el correr de los partidos hasta convertirse en uno de los delanteros más exitosos de Ecuador.

En el ‘Bombillo’ entre 2010 y el primer semestre de 2013 jugó 171 partidos y anotó 33 goles. Ese rendimiento lo llevó a fichar por el Pachuca de México, donde brilló en la temporada 2013-14 con 18 goles en apenas 25 encuentros, convirtiéndose en el máximo artillero del torneo Clausura (12) y atrayendo la mirada de clubes europeos.

El salto a la Premier League llegó con el West Ham United, donde militó en las temporadas 2014-15 y 2015-16 completas, más algunos partidos en 2016-17, sumando 10 goles en 68 apariciones. En ese mismo 2016-17 se marchó al Everton, donde marcó tres goles en 23 encuentros.

En 2017 regresó al fútbol mexicano para defender a los Tigres de la UANL, equipo con el que jugó 118 partidos y anotó 34 goles, logrando títulos y consolidándose como uno de los atacantes más destacados de la liga.

Valencia regresa a Europa

Su siguiente destino fue Turquía. En el Fenerbahce firmó su etapa más goleadora, con 59 tantos en 116 encuentros entre septiembre de 2020 y junio de 2023.

En ese mismo mes llegó al Internacional de Porto Alegre, donde se mantuvo hasta septiembre de 2025, con un registro de 31 goles en 100 partidos.

Con estos números está a solo 12 goles de alcanzar la mítica cifra de 200 en su carrera profesional.

Para dimensionar su impacto, delanteros contemporáneos suyos activos tienen registros inferiores. Según Trasnfermarkt, Felipe Caicedo acumula 125 goles en 528 partidos, mientras que Jaime Ayoví suma 127 en 391 encuentros.

Incluso sus actuales compañeros de selección, con carreras más cortas, están lejos de sus números. Kevin Rodríguez registra 24 goles en 121 partidos y Leonardo Campana 47 en 167.

Además, ‘Superman’ es el goleador histórico de la selección de Ecuador, con 47 goles en 100 partidos, un récord que lo convierte en una leyenda del fútbol nacional.

Los goles de Valencia

Club Partidos Goles Fenerbahce 116 59 Tigres UANL 118 34 Emelec 171 33 Internacional 100 31 Pachuca 25 18 West Ham United 68 10 Everton 23 3 TOTAL 621 188

Fuente: Trasnfermarkt

