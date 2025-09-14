Enner Valencia está mezclado entre los 10 máximos goleadores históricos de selecciones de Sudamérica. Sus números son dignos de un letal delantero letal en el área que lo acoge como uno de sus preferidos.

El último gol de Enner Valencia con la Selección de Ecuador fue ante Argentina en el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026 en su último partido por esta competencia, previo a lo que será su tercera participación en una Copa del Mundo, donde anotó seis tantos repartidos entre Brasil 2014 (3) y Catar 2022 (3).

Enner Valencia y el resto de goleadores de Sudamérica

Cristiano Ronaldo sigue siendo el máximo goleador de selecciones en el mundo con 141 goles en 223 partidos, según datos de la FIFA. En la lista histórica lo siguen el argentino Lionel Messi y el iraní Ali Daei, quien marcó 108 goles en 148 juegos antes de su retiro.

En Sudamérica, Messi lidera con autoridad. El capitán de Argentina acumula 114 goles en 194 partidos, cifras que lo colocan no solo como el mejor artillero de la región, sino también como candidato a seguir ampliando su registro rumbo al Mundial 2026.

El brasileño Neymar es el segundo máximo anotador sudamericano con 79 tantos en 128 compromisos con la ‘Canarinha’. Uruguay tiene a su propio ídolo con Luis Suárez, que registra 69 goles en 143 partidos y continúa activo, pero retirado de su selección.

En Chile, Alexis Sánchez sigue sumando goles y ya contabiliza 51 en 168 juegos con “La Roja”. Venezuela tiene a Salomón Rondón como su máximo artillero con 48 anotaciones en 121 encuentros. En Ecuador, Enner Valencia es el gran referente con 47 goles en 100 partidos oficiales. Este tridente sigue activo con sus países.

Goleadores retirados de su selección

Otros nombres destacados son Paolo Guerrero (Perú), Radamel Falcao (Colombia) y Roque Santa Cruz (Paraguay), todos con cifras históricas para sus países. En Bolivia, el histórico Marcelo Moreno Martins tiene 31 goles en 108 partidos. Todos retirados de sus combinados.

De cara al Mundial 2026, varios de estos jugadores podrían aumentar sus registros, especialmente Messi, Neymar y Enner Valencia, quienes son titulares indiscutibles en sus selecciones.

Máximos goleadores históricos de Sudamérica

País Goleador Goles Partidos Estado / Mundial 2026 Argentina Lionel Messi 114 194 Activo – jugará 2026 Brasil Neymar 79 128 Activo – jugará 2026 Uruguay Luis Suárez 69 143 Activo Chile Alexis Sánchez 51 168 Activo Venezuela Salomón Rondón 48 121 Activo Ecuador Enner Valencia 47 100 Activo – jugará 2026 Perú Paolo Guerrero 41 129 Activo Colombia Radamel Falcao 36 105 Activo Paraguay Roque Santa Cruz 32 112 Activo Bolivia Marcelo Moreno 31 108 Retirado

