Willian Pacho estará presente en la final de la Supercopa de Francia con el PSG durante este jueves 8 de enero del 2025. El ecuatoriano y su equipo se medirán frente al Marsella a partir de las 19:00 y lo harán fuera de su país.

Más noticias:

Así llegan el PSG de Willian Pacho y el Marsella para la final de la Supercopa de Francia

Willian Pacho y el PSG llegarán al partido como campeones de la Ligue 1 y la Copa de Francia contra el subcampeón del torneo local. El equipo parisino arriba en gran forma: no pierde desde el 4 de noviembre de 2025, cuando cayó ante el Bayern Múnich por la Champions League, y en el campeonato doméstico se ubica segundo, a solo un punto del Lens. Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, es tercero con 32 unidades.

Esta será la decimotercera final consecutiva de Supercopa para el PSG, que busca su cuarto título seguido y ampliar su condición de máximo ganador del certamen con 13 trofeos. La última vez que perdió una definición fue en 2021 ante Lille. Para Pacho, esta será su segunda final del torneo: en la edición anterior fue parte del equipo que venció al Mónaco y alcanzó el tricampeonato.

La edición 2026 se jugará nuevamente fuera de Francia y tendrá como sede el Estadio Internacional Jaber Al Ahmad, en Kuwait. El escenario, inaugurado en 2010, tiene capacidad para 64.000 espectadores y es la casa de la selección kuwaití. En 2025, la final se disputó en el Estadio 974 de Doha, Catar.

Willian Pacho va por su primer título del año y ya es multicampeón con el PSG

Willian Pacho puede conseguir su primer título de 2026 con el PSG y el séptimo con el club parisino desde su arribo. El central ecuatoriano vive su segunda temporada con el equipo francés y ya cuenta con dos preseas durante ella, en la primera ganó los cuatro restantes.

Pacho arribó al conjunto de la capital de Francia en el verano de 2024 y raíz de su irrupción se convirtió en un pieza clave en el esquema del club. Durante su campaña debut, el defensor levantó la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia y la Champions League.

En la actual temporada, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental ya son de Pacho y su equipo. De cara a la búsqueda del nuevo certamen, el ecuatoriano irá como titular en el esquema del DT Luis Enrique.

Alineaciones del PSG y el Marsella en la Supercopa de Francia

PSG: Lucas Chevallier (arquero); Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (defensas); Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (volantes); Kvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué, Ousmane Dembelé (delanteros).

Marsella: Gerónimo Rulli (arquero); Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina(defensas); Timothy Weah, Norberto Palmieri, Geofrey Kondogbia, Pierre Emil Hojbjerg (volantes); Mason Greenwood, Amine Gouri, Igor Paixao (delanteros).

Información adicional: ‘Le parisiens’