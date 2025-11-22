El Chelsea derrotó al Burnley en la Premier, ¿cómo le fue a Moisés Caicedo?

Después de culminar la fecha FIFA con la Selección de Ecuador, Moisés Caicedo retornó al Chelsea para la reanudación de la Premier League de Inglaterra. La escuadra del tricolor venció por 2-0 al Burnley en la fecha 12 del torneo y el volante recibió descanso y vio el partido desde el banco.

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El Chelsea de Moisés Caicedo ascendió el segundo puesto de la Premier League

Para la nueva fecha, el Chelsea de Moisés Caicedo arribó en el tercer lugar de la liga inglesa con 20 puntos y puede postularse para escoltar al puntero. Por encima de sí solo tiene al Manchester City con 22 unidades y al Arsenal con 26.

Dentro de su campaña, el cuadro de Londres había vencido en seis oportunidades, empatado en dos y perdido en tres. A su vez, en todos los choques del torneo británico, el volante tricolor había sido tenido en cuenta por el DT Enzo Maresca.

En el caso del Burnley, este buscaba alejarse de los últimos puestos en el torneo. Pese a que no estaba en zona de descenso, sí al borde. Ocupaba la decimoséptima posición con 10 unidades y superaba al West Ham y al Nottingham Forest.

Gracias al nuevo triunfo, el Chelsea ascendió hacia la segunda posición de la Premier League de manera transitoria. Debe aguardar por el resultado del City ante el Newcastle.

Pedro Neto y Enzo Fernández le dieron el triunfo al Chelsea

El triunfo del Chelsea llegó gracias a un tanto en la primera mitad y otro en la segundo. Quien abrió la cuenta fue el portugués Pedro Neto a los 37 minutos.

La ventaja en el marcador se mantuvo hasta la recta final del compromiso y parecía que el triunfo de los ‘blues’ se daría por 1-0. Pese a ello, Enzo Fernández apareció a los 88′ y puso el segundo tanto.

Moisés Caicedo, al banco de suplentes tras una jornada intensa

Para el compromiso contra el Burnley, Moisés Caicedo no estuvo presente en la oncena titular del Chelsea. Tras una activa jornada con la Selección de Ecuador en la fecha FIFA, este irá al banco de suplentes de su escuadra.

En la jornada internacional, el volante ecuatoriano fue uno de los capitanes de la Tri y estuvo presente durante los 90 minutos de los partidos que jugó. En las jornadas, los cotejos del volante y su equipo nacional fueron ante Canadá y Nueva Zelanda. Ante los canadienses igualaron y ante los ‘All Whites’ vencieron.

Alineaciones del Burnley vs. Chelsea

Chelsea: Robert Sánchez (arquero); Reece James, Trevoh Chaloba, Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella (defensas); Enzo Fernández, Andrey Santos, Jamie Gittens, Pedro Neto (volantes); Joao Pedro y Liam Delap (delanteros).

Burnley: Martin Dubravka (arquero); Kyle Walker Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman (defensas); Florentino Luis, Josh Cullen, Lourn Tchaouna, Lesley Ugochukwu, Jadon Anthony (volantes); Zian Flemming (delantero).

Información adicional: Los ‘blues’