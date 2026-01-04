El Chelsea de Moisés Caicedo vuelve a la acción y se enfrentarán a al Manchester City en la fecha 21 de la Premier League. Los ‘blues’ llegarán al partido tras sufrir un remezón en su cuerpo técnico, con la urgencia de mejorar sus resultados y con el ecuatoriano como baja.

El Chelsea de Moisés Caicedo va frente al Manchester City tras perder a su DT

El cotejo del Chelsea contra el Manchester City será el que inaugure el 2026 de cada una de las escuadras. En el caso de los ‘blues’, este enfrentamiento también se convertirá en el primero que disputen después de la salida del DT Enzo Maresca del club.

Apenas iniciado el año, el 1 de enero, el conjunto de la capital inglesa anunció la ruptura con el entrenador italiano. El club señaló que ambas partes consideraron que un cambio podía darle al equipo una corrección de rumbo y mejores oportunidades de cumplir los objetivos de la temporada, en la que aún disputan cuatro competencias.

A raíz de la salida del estratega italiano, quien asumirá de manera interina su cargo será Callum McFarlane. Este último es el entrenador principal del equipo sub-21 del Chelsea.

Moisés Caicedo no jugará con el Chelsea ante el Manchester City por suspensión

Para su primer partido después de la era de Enzo Maresca, el Chelsea tampoco podrá contar con Moisés Caicedo. En el último cotejo de los ‘blues’ frente al Bournemouth, el volante tricolor recibió una polémica amonestación y fue suspendido.

Caicedo alcanzó el límite de acumulación de tarjetas amarillas (5) y debe cumplir con un partido de sanción. Antes, ya fue penalizado con una ausencia de tres partidos a raíz de una tarjeta roja directa en la fecha 13.

De cara al nuevo compromiso, el plantel del tricolor también llega en una incómoda posición. Se ubica sexto con 30 puntos y solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos del torneo. Por su parte, el Manchester City es tercero con 41 puntos, a siete del líder Arsenal -donde milita Piero Hincapié-, pero con un partido menos.

Alineaciones de Chelsea vs. Manchester City:

Chelsea: Filip Jorgensen (arquero); Josh Acheampong, Trevoh Chaloba, Benoit Badiashile, Malo Gusto (defensas); Reece James, Enzo Fernández, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto (volantes); Joao Pedro (delantero).

Manchester City: Gianluigi Donnarumma (arquero); Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly (defensas); Rodri, Bernardo Silva, Tijani Reijnders (volantes); Phil Foden, Rayan Cherki, Erling Haaland (delanteros).

