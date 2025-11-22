¡Bicampeón! Lanús gana la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentaron este sábado 22 de noviembre de 2025 en la final de la Copa Sudamericana. El Estadio Defensores del Chacho, en Asunción, Paraguay, fue el testigo de un nuevo campeonato de los granates tras vencer por 5-4 en penales.

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Lanús y Atlético Mineiro llegan con títulos internacionales para la final

Para Atlético Mineiro, esta fue su primera final de la Copa Sudamericana, aunque ya contaba en sus vitrinas con un un título de Copa Libertadores. Por su parte, Lanús perseguía su segundo título en la competición: ya había ganado la Sudamericana en 2013 bajo la dirección de los hermanos Barros Schelotto.

Aunque en un inicio la final se iba a llevar a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en septiembre la Conmebol decidió mover el partido hacia Asunción. Tras ello, escogió al estadio Defensores del Chaco como sede del compromiso.

El árbitro encargado de dirigir el partido fue el chileno Piero Masa. A su vez, el ecuatoriano Alan Franco estuvo presente con el Mineiro a pesar de haber sido duda tras una lesión en la fecha FIFA con la Selección de Ecuador.

Un camino desde los grupos para Lanús y Atlético Mineiro antes de la final de la Copa Sudamericana

Para llegar hasta el cotejo final de la Copa Sudamericana, Lanús superó a Universidad de Chile, Fluminense y Central Córdoba. A su vez, terminó como líder la fase de grupos e invicto.

En el caso de Atlético Mineiro, este también empezó desde la fase de grupos, pero finalizó segundo en ella y jugó un partido más que Lanús, el ‘playoff’ previo a los octavos con uno de los terceros de Copa Libertadores. El equipo al que enfrentó en tal llave fue Atlético Bucaramanga, luego supero a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Alineaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Lanús: Nahuel Losada (arquero); Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich (defensas); Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera (volantes); Rodrigo Castillo (delantero).

Atlético Mineiro: Everson (arquero); Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan (defensas); Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard (volantes); Rony, Hulk, Dudu (delanteros).

Información adicional: Los campeones sudamericanos

