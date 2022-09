Mushuc Runa quiere recibir a Emelec en Portoviejo

Mushuc Runa espera recibir a Emelec en Portoviejo. Foto: Twitter @CSEmelec.

Redacción Bendito Fútbol (I)

Mushuc Runa quiere recibir a Emelec en la cancha del estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, en Manabí, por la fecha 12 de la LigaPro Serie A de Ecuador.

A través de una carta dirigida a David Constante, director de competencias de la LigaPro, y firmada por José Pilamunga, presidente del Mushuc Runa, solicitan dejar Ambato y trasladarse a Portoviejo para jugar en el Reales Tamarindos.



El primer argumento que transmite Mushuc Runa en la misiva, es la imposibilidad de hacer de local en el estadio de Echaleche, suspendido para realizar programaciones futbolísticas.



El estadio de Mushuc Runa al no contar con una infraestructura que brinde seguridad a los asistentes, según dio a conocer en semanas anteriores Jorge Altamirano, alcalde de Ambato, no tiene los permisos necesarios para poder acoger eventos de esta índole.



"Exigimos (a Mushuc Runa) una estructura que dé seguridad para la vida de los asistentes", dijo la principal autoridad de la ciudad a la radio ABC Deportivo.



El segundo argumento de Mushuc Runa es que precisamente el municipio ambateño les "retiene valores de la garantía de cada programación realizada en el Bellavista, por tal motivo hemos realizado las programaciones gratuitas", agregan.



El compromiso entre Mushuc Runa y Emelec está previsto para el primer fin de semana de octubre. La LigaPro aún no confirma los horarios ni el día de su realización.

Emelec pelea por ganar la etapa

El 'Bombillo' pelea por mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones de la segunda fase, mientras que el 'Ponchito' en la acumulada no está comprometido con el descenso y mira de lejos la posibilidad de clasificar a un torneo internacional.

Emelec, cuarto en la tabla de la segunda fase con 15 puntos, anhela ganar la etapa. El líder sigue siendo Aucas con 19 unidades, seguido del IDV con 17 y por Liga con 16.

​

¿Es viable el cambio de Mushuc Runa ante Emelec?

El Reglamento de Competiciones de la LigaPro, en su sexta disposición general, menciona que "los clubes participantes deberán informar (...) donde van a ejercer su localía", en un escenario calificado por la Dirección de Escenarios Deportivos y Seguridad de la LigaPro.



Indican que en caso de cualquier cambio del referido estadio, deberá ser solicitado, a la LigaPro, "con 30 días de anticipación", sin embargo, esa solicitud puede pedirse "pese a que no se haya solicitado con el tiempo especificado", siempre y cuando el abandonar la localía sea promovida "por motivos de fuerza mayor o caso fortuito".



En la séptima disposición, se anota que si un club no puede actuar de local "por sanción", también tiene la potestad cambiar la localía, sin especificar los tiempos del pedido.