Emelec fue multado y tendrá que jugar un partido sin público

Foto referencial de los hinchas de Emelec en el estadio George Capwell. Foto: Archivo El Comercio

Andrés Ávila (D)

Emelec tendrá que jugar sin público en el estadio George Capwell, por una fecha, y tendrá que pagar más de USD 14 000, a causa del mal comportamiento de sus hinchas.

La LigaPro publicó su acta de sanciones de la sexta jornada este miércoles 19 de abril, a través de sus redes sociales. Allí se detalla las multas y sanciones que recibió Emelec por culpa de sus aficionados el pasado lunes 17 de abril en el partido ante El Nacional.

Sin público y con una gran multa

Emelec no podrá jugar su próximo partido de local con público en el estadio George Capwell. Este se realizará a puertas cerradas.



El partido que no contará con afición será ante Independiente del Valle el próximo viernes 28 de abril, a las 20:00.



A lo que las multas se refieren, Emelec tendrá que abonar USD 14 600 sin contar los valores de tarjetas amarillas.



Así se dividen las multas de Emelec:



- Uso de banderas gigantes: USD 2 000.

- Ingreso de personas no autorizadas: USD 400.

- Ingreso de bebidas en envases no permitidos: USD 1 000.

- No colocan mangas de protección: USD 200.

- No cumple con responsabilidad de control y seguridad: USD 1 000.

- Lanzamiento de objetos con y sin impacto: USD 10 000.

¿Por qué los sancionaron?

Luego de la derrota de local por 1 a 2 contra El Nacional, el director técnico y los jugadores del cuadro azul fueron agredidos por sus fanáticos.



Los seguidores del 'bombillo' reflejaron su malestar lanzando botellas y objetos hacia el cuerpo técnico y jugadores del club a su salida de la cancha rumbo a los camerinos. Insultos y recriminaciones acompañaron el mal rato de los futbolistas, quienes tuvieron que abandonar el gramado con resguardo policial.

