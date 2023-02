Emelec y Guayaquil City juegan su revancha en el estadio Christian Benítez

Miller Bolaños (izquierda) celebra el gol que anotó en la Explosión Azul ante Guayaquil City. Foto: Club Sport Emelec

Redacción Bendito Fútbol

Emelec continúa con sus amistosos de pretemporada y este 14 de febrero de 2023 juagrá una revancha ante Guayaquil City, cuadro al que ya enfrentó días atrás.

Tres días después de la Explosión Azul, presentación de su plantilla, el conjunto eléctrico volverá a medirse al mismo rival. En el primer cotejo, los azules se impusieron por 2-0 ante los visitantes.



En el choque previo, dos fichajes del club anotaron. El uruguayo José Alberti y Miller Bolaños fueron los encargados de poner los goles.



El cuadro ciudadano ha sido el único club del país al que el plantel millonario se ha enfrentado desde su regreso a Ecuador. Previamente, los choques comprobatorios que tuvo fueron en Argentina.



En el extranjero, el equipo que dirige Miguel Ángel Rondelli, disputó un total de cuatro compromisos. Allí consiguió tres victorias y un empate ante equipos de Córdoba.



Los rivales a los que venció fueron Instituto, Racing de Córdoba y la reserva de Mitre. Ante la escuadra absoluta del último equipo, el 'Bombillo' rescató un empate.

Plantilla extensa y rotación de Emelec ante el City

A la estancia en Argentina se unieron parte de los refuerzos con los que contará para le temporada 2023. Aquello dependió de el momento en el que se realizó su incorporación y cuándo terminó la gira en el exterior.



Para esta nueva campaña, el cuadro eléctrico contará con 15 nuevas incorporaciones. Trece de ellas llegaron como fichajes mientras que dos ascendieron desde las divisiones juveniles.



Dada la extensión de la nómina de Emelec, la convocatoria para el siguiente compromiso tendrá variantes. Jugadores que estuvieron en el choque previo no estarán y quienes no tuvieron demasiados minutos ingresaron en la convocatoria. Hay nombres que también repetirán su participación y otros que aún no podrán debutar.

Jugadores convocados para el partido

En la convocatoria de Rondelli para el duelo de revancha ante le Guayaquil City estarán presentes: Pedro Ortiz, Jostyn Mina, Aníbal Leguizamón, Caín Fara, Romario Caicedo, Jackson Rodríguez, Carlos Villalva, José Alberti, Joseph Espinoza, Bryan Wittle, Diego García, Jhon Jario Sánchez, Edgar Lastre, Bleiner Agrón, Diogo Bagüi, Christian Valencia, Dixon Arroyo, José Francisco Cevallos, Tommy Chamba, Marcos Caicedo, Juan José Pérez y Mauricio Castillo.



El compromiso será en el Estadio Christian Benítez de Guayaquil City. A los 19:00 rodará el balón.

Visita nuestros portales: