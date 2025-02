Emelec arrancó de la peor manera la séptima edición de la Liga Pro. La noche del domingo 16 de febrero de 2025, cayó goleada 0-4 por la Universidad Católica en el mismísimo estadio George Capwell.

Con este resultado, Emelec camina a los cinco meses sin ganar un partido oficial por la Liga Pro. La crisis de resultados se extiende si contabilizamos los cinco encuentros de pretemporada en donde tampoco pudo ganar.

Último triunfo de Emelec

El domingo 22 de septiembre de 2024 se registró el último triunfo de Emelec en la Liga Pro. Fue 3-1 ante Técnico Universitario en la séptima fecha de la segunda etapa.

Es decir, hasta el domingo 17 de febrero pasaron 147 días o lo que equivale a 4 meses y 23 días sin ganar en los nueve partidos que jugó en este lapso.

Esa noche en el George Capwell anotaron el canterano Diogo Bagüí, el joven Tommy Chamba y el mediocampista argentino Juan Pablo Ruiz. La visita puso algo de suspenso en el marcador a los 55 minutos por intermedio de Elvis Patta.

Con ese resultado, el ‘Bombillo’ sumó 9 puntos, abandonó el último puesto, avanzó hasta la casilla 13 y ganó algo de tranquilidad luego de haber perdido cuatro de los siete encuentros disputados hasta ese momento, tres consecutivamente.

El colombiano Leonel Álvarez formó con Pedro Ortiz en el arco; Romario Caicedo, Luis Fernando León, Bagüí y Gustavo Cortez en la defensa; Ronny Borja (Roberto Garcés), Marcelo Meli (Washington Corozo), Alexander González (Jackson Rodríguez), Chamba (Cristhian Valencia) y Ruiz en la mitad de la cancha; Maicon Solís (Jeremy Gonzaga) fue el único delantero.

Esa segunda etapa para el ‘Ballet azul’ fue de terror y la peor en toda la era de la Liga Pro al quedar en el último puesto con tan solo 9 puntos, muy por debajo del sexto puesto de 2023 que, hasta ese entonces, era su peor ubicación en la tabla de posiciones.

Los malos resultados desembocaron en que, por segundo año consecutivo, los guayaquileños tampoco clasifiquen a un torneo internacional.

Emelec en la Liga Pro

vs. Cumbayá 1-0 (V)

vs. Aucas 0-0 (L)

vs. Barcelona SC 2-1 (V)

vs. U. Católica 2-0 (V)

vs. LDU 0-1 (L)

vs. Macará 1-1 (V)

vs. Imbabura 2-2 (L)

vs. Libertad 2-1 (V)

vs. U. Católica 0-4 (L)

