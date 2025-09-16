Emelec es uno de los equipos ecuatorianos que más veces representó al país en la Copa Libertadores, aunque su relación con la misma ha estado más cerca de la desilusión y de los resultados desfavorables.

En las últimas horas se hizo viral un registro negativo de Emelec en la Copa Libertadores, que lo ubica en un reducido grupo de 10 equipos sudamericanos que destacan en esta tabla por su gol negativo.

Emelec y su récord negativo en la Libertadores

En 29 participaciones en la Copa Libertadores, Emelec acumula una diferencia de goles negativa de -76 en 221 partidos. Esto lo ubica en un grupo junto a equipos como Alianza Lima de Perú, el de peor diferencia de goles con -154 en 198 partidos, según cifras registradas por el sitio especializado Cero a Cero.

El segundo es Deportivo Táchira de Venezuela con -141 en 118 partidos, y el tercero Jorge Wilstermann de Bolivia con -101 en 116 juegos.

Los ecuatorianos ocupan el cuarto lugar, por delante de Universidad de Chile (-36), Nacional de Paraguay (-24), Defensor Sporting de Uruguay (-23), Junior de Colombia (-19), Tigre de Argentina (-11) y Chapecoense de Brasil (-8).

El ‘Bombillo‘ debutó en la Libertadores en 1962 y su última participación registrada fue en 2022. Aunque ha sido constante en la competición, en 18 de sus 29 ediciones fue eliminado en fase de grupos, lo que evidencia las dificultades para mantener un rendimiento estable frente a rivales internacionales.

El punto más alto de los azules en el torneo se dio en 1995, cuando clasificó a los octavos de final como tercero tras superar un grupo que incluía a Palmeiras y Grêmio con cinco puntos.

En los octavos eliminó a Cerro Porteño, en cuartos a Sporting Cristal, y cayó ante Grêmio en semifinales, consiguiendo su mejor campaña histórica.

Dos ecuatorianos con historial favorable

En comparación con otros clubes ecuatorianos, la diferencia de goles de Emelec también lo posiciona en la parte baja de esta tabla.

Barcelona SC jugó 31 veces la Libertadores. En 257 partidos, la diferencia de goles es de -21. El Nacional jugó 156 partidos en 27 participaciones. Su diferencia de goles es de -27, cerrando el grupo de los ecuatorianos con saldo negativo.

Liga de Quito e Independiente del Valle sobresalen en este grupo por su diferencia de goles positiva. LDU tiene +12 en 22 participaciones y 175 juegos, e Independiente del Valle, que tiene +12 en 12 participaciones con 74 partidos.

Equipo País Partidos jugados Diferencia de goles Alianza Lima Perú 198 -154 Deportivo Táchira Venezuela 145 -130 Jorge Wilstermann Bolivia 127 -101 Emelec Ecuador 221 -76 Universidad de Chile Chile 169 -36 Nacional Paraguay 59 -24 Defensor Sporting Uruguay 115 -23 Junior Colombia 132 -19 Tigre Argentina 16 -11 Chapecoense Brasil 8 -8

Datos: SAG Fútbol y Cero a Cero.

