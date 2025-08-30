Emelec continúa en alza y consiguió sorprender a Aucas como visitante. El conjunto guayaquileño se impuso por un marcador de 1-2 ante los orientales y aspira a meterse en la liguilla por el título en la recta final de la primera fase del torneo nacional.

El ‘Bombillo’ y el ‘Ídolo’ del pueblo cerraron los partidos del sábado 30 de agosto del 2025, correspondientes a la fecha 27. El cotejo se llevó a cabo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, reducto de los orientales en el sur de Quito.

El cotejo entre el cuadro azul y aurigrana, a su vez, enfrentaba a dos rivales directos, pues ambos pelean por llegar a la la primera de la tras liguillas por el título. Esta no solo definirá al campeón del torneo local, sino que también definirá a los clasificados hacia la Copa Libertadores y Sudamericana.

Aucas llegó en la octava posición del certamen con 38 puntos, mientras que Emelec lo hizo en la novena con 35. De tal forma, el resultado que consiguiese cada uno podía incidir de manera directa en el puesto del otro.

Emelec superó a Aucas con una estrategia a largo aliento

Desde que sonó el pitazo inicial, el crecimiento de Emelec ante Aucas fue sostenido y a modo de proceso. En un inicio, el conjunto que dirige Guillermo Duró se centró en mantener el arco en cero y, de a poco, ganar terreno en la cancha de Aucas.

Una vez que descifró el juego de su rival y consiguió resistir, se mostró más propositivo en el segundo tiempo. A su vez, la actuación del golero Pedro Ortiz fue vital para que los azules no vean condicionada su victoria.

El primer gol para Emelec llegó a los 57 minutos gracias a Juan Pablo Ruiz Gómez tras un centro desde el costado derecho. 10 minutos después, Maicon Solís también recibió un pase cruzado y selló la victoria para los azules. En el cierre del compromiso, un gol de Angelo Mina le dio el descuento a los orientales.

¿Cómo quedan Aucas y Emelec en la tabla de posiciones?

Pese a su triunfo, Emelec no pudo arrebatarle el octavo lugar a Aucas. El tanto de Mina salvó al cuadro oriental para que no pierda su posición por medio del gol diferencia.

Los azules se mantienen novenos con 38 puntos. El elenco oriental permanece en la octava posición y con la misma cantidad de unidades.