Emelec aplasta al descendido El Nacional con una goleada de escándalo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Emelec cerró la penúltima jornada del hexagonal con una actuación arrolladora y una goleada por 5-0 frente a El Nacional, este lunes 15 de diciembre en el estadio George Capwell.

El conjunto militar, que la semana pasada confirmó su descenso administrativo a la Serie B, llegó golpeado en lo anímico y se vio superado en todas las líneas por un Emelec que impuso ritmo, intensidad y superioridad de principio a fin.

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Con esta victoria, el cuadro eléctrico alcanzó 55 puntos, y mantiene vivas sus opciones de pelear por el último cupo a la Copa Sudamericana.

Emelec dominó desde el inicio

El cuadro azul avisó temprano.

A los 5 minutos, Romario Caicedo generó la primera jugada clara: un potente remate desde el sector derecho que terminó estrellándose en el exterior del poste.

A los 7 minutos, Maicon Solís estuvo cerca de abrir el marcador tras un error en la salida del arquero Leodán Chalá, pero Jeison Chalá salvó en la línea.

El 1-0 llegó en el final del primer tiempo con una gran triangulación colectiva, que terminó con José Francisco Cevallos ingresando al área para definir con un toque suave y colocado al palo izquierdo del arquero. Un gol de alta factura que premiaba el dominio eléctrico.

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La goleada tomó forma en el segundo tiempo

Emelec salió con la misma intensidad y pudo aumentar la ventaja al 57′ tras un contragolpe, pero Luis Fragozo envió su remate por encima del travesaño.

Dos minutos después, al 59′, llegó el segundo tanto. Una jugada elaborada por la banda izquierda que Romario Caicedo finalizó con precisión para el 2-0.

El tercer golpe para El Nacional apareció al 70′. Maicon Solís se anticipó a los centrales y conectó un cabezazo certero para el 3-0, en medio de una defensa ya desbordada.

Al 74′, Solís volvió a aparecer. El ariete aprovechó un contragolpe y una mala salida de Leodán Chalá para marcar su doblete y el 4-0.

El Nacional, sin respuestas

El equipo militar no pudo sostener ninguna estructura defensiva y terminó cediendo espacios en todas sus líneas.

A los 79 minutos, Washington Corzo cerró la noche con el 5-0 definitivo, reflejando la fragilidad de un Nacional sin ánimo y sin reacción.

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