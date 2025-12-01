El Nacional debate su permanencia en la Serie A del campeonato ecuatoriano y depende de una resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para permanecer o no en la máxima división. Una sanción de la escuadra se encuentra en fase de apelación para evitar el descenso del club, pero ¿hacía dónde se lo trasladaría?.

Más noticias:

¿Qué pasa con El Nacional y su permanencia en la Serie A?

El viernes 28 de noviembre, Marco Pazos, presidente de El Nacional- confirmó a EL COMERCIO que el club no consiguió saldar una deuda a tiempo y se expuso a una tercera sanción por tal motiva. En caso de que esta quede asentada, la escuadra no continuará en la máxima división.

Para evitar el descenso administrativo, el club presentó un recurso de apelación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Este fue aceptado y resta su resolución para determinar qué sucederá con el club.

En diálogo con este medio, Pazos señaló que, de darse el descenso, este se produciría hacia la Segunda Categoría -tercera división- y no a la Serie B -división de plata-, de acuerdo a la normativa. Este lunes 1 de diciembre del 2025, sin embargo, el máximo dirigente de los puros criollos se rectificó en Radio La Red y sostuvo que, en caso de ocurrir, la relegación sería a la B.

¿Qué dice el reglamento con respecto a los descenso administrativos por deudas, el caso de El Nacional?

Para entender el caso de El Nacional hay que tener en cuenta dos puntos en reglamentos y que la primera categoría abarca Serie A y B y la segunda, Ascenso Nacional. En torno al primer aspecto está el Reglamento de Competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el de la Comisión Disciplinaria, explica Giovanny Cárdenas, experto en derecho deportivo.

El Reglamento General de Competiciones de la FEF señala que un club que descienda por retiro o sanción será considerado último en la tabla. De tal manera, se lo trasladará a la serie o categoría inmediatamente inferior. Pese a ello, el Reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FEF expone que el club que incurra en su tercer incumplimiento por deudas perderá la categoría, sin mencionar series.

Frente a tales normativas, Cárdenas explica que la penalización a aplicarse debería ser la más leve. “Si aplicamos los principios generales del derecho, deberíamos entender que obviamente la sanción debería ser la que menos cause daño a una institución. A mi criterio personal debería ser simplemente la pérdida de ser de serie, no de categoría, pero eso lo va a determinar obviamente la resolución”, señala.

Fuentes cercanas al proceso en la FEF también señalaron a EL COMERCIO que, de darse una sanción, la relegación será hacia la Serie B y no hacia la Segunda Categoría.

De acuerdo al Reglamento General de Competiciones, El Nacional descendería con los dos últimos del torneo. Asimismo, ascenderían los tres mejores de la Serie B.

¿Cómo puede salvarse El Nacional?

En su intervención en La Red, Pazos señaló con relación a una de las sanciones a las que se apela, para que no se concreten tres, el club cumplió con pagos, pero hubo inconvenientes con la documentación. “Cumplimos con el total dentro del tiempo límite, pero la documentación llegó muy tarde por un problema puntual en Quito y mandamos los justificativos“, señaló.

Cárdenas señala que, según su experiencia, ve difícil el contexto del equipo. “La Federación Ecuatoriana de Fútbol es la que recepta los pagos. Es decir, no es suficiente que se le pague a quien se le debe, sino que esto tiene que estar notificado a la FEF (…) la notificación tiene que estar dada de quien paga“, manifestó.

Cárdenas, además, señala que hay dos instrumentos para la notificación. “La comunicación en la que el club dice ‘acabo de hacer el depósito o acabo de transferir a la cuenta de la misma FEF’ si fuese el caso. Pero además de eso, se emite un comprobante de pago, una constancia de que el pago se le efectuó en la fecha e incluso es tan dramático este tema que le ponen una hora. Entonces, antes de esa hora debe cumplirse“, sostiene. A su vez, las citadas fuentes de la FEF señalaron que no existe mayor complejidad, si hubo un incumplimiento en el proceso, la sanción avanzará.

Información adicional: Los ‘puros criollos’