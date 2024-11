El ambiente de inestabilidad no abandona El Nacional y la pugna entre dirigencia y jugadores se mantiene a raíz de falta de pagos. Mario Pineida, defensa de la escuadra, señaló que se analiza no acudir al siguiente partido y ahondó en detalles de la crisis institucional.

A partir del anuncio de la plantilla de los puros criollos de que mantenían sueldos impagos, un vaivén de acciones y pronunciamientos con respecto a la situación se ciñeron en el club. La institución criolla quedó en medio de un fuego cruzado entre versiones directivas y de futbolistas.

El último remolino en torno a la situación de los montos adeudados se dio durante este miércoles 6 de noviembre del 2024. En el mismo día, Marco Pazos, presidente del club, y Pineida brindaron declaraciones.

Después de que una nueva queja surgiera con respecto a la taquilla de semifinales de la Copa Ecuador que fue comprometida con los jugadores, Marco Pazos -presidente del club- aclaró la situación en diálogo con los medios de comunicación. El titular de la escuadra criolla sostuvo que sí se cumplió con el pacto adquirido con los jugadores.

Desde el lado de Mario Pineida, este conversó con la Radio Mundo Deportivo e hizo público su malestar. Allí, el lateral zurdo apuntó contra el titular de la escuadra criolla y manifestó las potenciales acciones que se puede tomar desde la plantilla.

Mario Pineida, una posible decisión radical y los padecimientos en El Nacional

“El señor presidente sabe la verdad de lo que pasa en El Nacional. Sí hay el riego de que no nos presentemos ante Libertad. Él (Marco Pazos) dice ‘entonces que juegue la sub-19’ (…) De qué sirve que el presidente baje al camerino si no da soluciones, si miente. Te soy sincero, la mayoría se va a ir sin cobrar un centavo”, manifestó el exjugador de Barcelona SC.

El futbolista también sostuvo que en el caso de los jugadores lesionados, estos deben pagar su propio tratamiento. Esta manifestó que cuando sufrió una dolencia, el debió pagar sus propios ecos durante el proceso.

Pineida agregó que Pazos no conoce del todo la situación y que el Complejo de El Sauce, por momentos, no cuenta con agua. A su vez, sostuvo que no existe ningún respaldo por parte de la directiva y por ello se ha pedido la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o la Liga Pro.

La vorágine de los puros criollos

Los jugadores de El Nacional rompieron el silencio el 25 de octubre del 2024, cuando anunciaron su paralización debido a la falta de pagos. Tras en ello, después de su partido con Orense en la Liga Pro, volvieron a manifestar que no estaban al día y pidieron acciones de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entidad vinculada al club.

A raíz de tales acontecimientos, la directiva y los jugadores llegaron al acuerdo de que la taquilla de la semifinal de vuelta de Copa Ecuador, ante Mushuc Runa, sea destinada para cumplir las deudas con el plantel. Pese a ello, el descontento volvió.

Anthony Bedoya se pronunció en redes sociales, donde dijo que hubo promesas incumplidas. A su vez, fuentes de la plantilla confirmaron a EL COMERCIO que se había ofrecido cubrir un sueldo con lo recaudado y no la mitad como se lo hizo.

Pazos confirmó a este medio que ese fue el monto cubierto y que también se realizó un pago de 70 mil dólares a la FEF. Asimismo, ante los medios de comunicación al explicar que sí se destinó la taquilla a los jugadores, este especificó que no fue el 100 % debido a que con ello también se pagaron los gastos operativos, aspecto que formaba parte del trato.