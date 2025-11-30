La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador publicó la mañana de este domingo 30 de noviembre la tabla actualizada del segundo hexagonal, en la que apareció una novedad alarmante, El Nacional figura con nueve puntos menos.

La resta corresponde a una sanción impuesta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debido al incumplimiento en dos pagos pendientes.

Esta medida se oficializó mediante el Oficio N.º CD-513-2025, emitido el 29 de noviembre por la Comisión Disciplinaria de la FEF.

Más noticias:

La crisis puede empeorar, hay riesgo real de descenso

El castigo deportivo podría no quedar ahí. El Nacional enfrenta una situación aún más delicada.

Existe una apelación pendiente ante la FEF por un tercer incumplimiento económico, esta vez relacionado con un pago de USD 50.000.

📍Actualización tabla de posiciones – Fase Final de la Liga Ecuabet 🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/mENGO6zsU6 — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) November 30, 2025

Si el recurso es rechazado, el club podría descender administrativamente a Segunda Categoría.

El COMERCIO conversó con Marco Pazos, presidente de los ‘Puros Criollos’, quien confirmó la gravedad del escenario y explicó el estado actual del proceso.

“Toca esperar la resolución de la apelación y ya está. Si la resolución es negativa, ahí sí se puede bajar a Segunda Categoría. Nadie nos ha sancionado aún. Cuando exista la sanción formal, ahí será noticia”,

expresó el dirigente del ‘Bi-Tri’.

Por ahora, El Nacional se mantiene en competencia, pero el desenlace dependerá exclusivamente de lo que dictamine la FEF en los próximos días.

Te puede interesar: Se archivan los casos de David Cabezas y Anthony Bedoya, exjugadores de El Nacional

Las deudas aquejan a El Nacional

Las deudas sobre El Nacional de parte de acreedores no son nuevas. Pazos señaló que, mensualmente, el club debe destinar un monto de miles de dólares para subsanar la economía del club.

“La deuda de esta semana era de 50. No alcanzamos. Se paga, al mes, unos 250 mil dólares en deudas. Esta semana fue de 50. Ahora estos se van a sumar a los de la semana que viene. (…) No puedo construir nada en este club, solo paso pagando deudas“, agregó.

El titular del equipo criollo sostuvo que para la situación que ahora aqueja al club, este esperaba que llegue como ingreso el pago por el préstamos de Jhoel Maya al Kryvbas Kryvyi Rig de Ucrania, pactado para el 21 de noviembre del 2025. Aquello, sin embargo, no sucedió.