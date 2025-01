Edgardo Bauza cumple 67 años de edad este 26 de enero de 2025. Nació en Rosario precisamente un domingo, pero de 1958. Toda su vida estuvo vinculado con el fútbol, primero como futbolista y luego como entrenador.

La relación de Edgardo Bauza con Liga de Quito nació en agosto de 2006. Ese fue el punto de partida para una etapa llena de éxitos con los que forjó si idolatría con la exigente hinchada alba.

Edgardo Bauza y Liga de Quito

El miércoles 19 de julio de 2006 la dirigencia de Liga de Quito tomó la decisión de cortar el contrato del peruano Juan Carlos Oblitas. El elegido para reemplazarlo fue el argentino Edgardo Bauza. El martes 1 de agosto tomó el cargo.

Los primeros meses fueron complicados y los resultados no eran los esperados. En la segunda etapa del campeonato nacional terminó en la sexta posición. En el hexagonal final, al que clasificaron al ser los ganadores de la primera etapa, alcanzó el tercer lugar y un cupo para jugar la primera fase de la Libertadores 2007.

En esa instancia, LDU no tuvo problemas y eliminó por un marcador global de 4-1 a Tacuary de Paraguay, pero en la fase de grupos quedaron eliminados a manos de Colo-Colo y Caracas por un punto de diferencia.

En el torneo nacional las cosas no iban del todo bien. El domingo 22 de abril hubo un punto de quiebre entre el DT y los hinchas que se ubican en la general sur del Rodrigo Paz, tras perder 1-3 ante Olmedo con tantos de Jorge Torales, Gonzalo Chila y Pedro Galván.

Ese día se produjo el recordado episodio en el que tuvo que salir del estadio en un patrullero para evitar toparse con los iracundos fanáticos que pedían a viva voz su dimisión del cargo, porque el equipo se ubicaba en la octava posición entre 10 participantes.

Sin embargo, la dirigencia lo sostuvo y el tiempo les dio la razón. Ese mismo año ganó el título con el argentino Luis Miguel ‘Pichu’ Escalada y el ecuatoriano Christian ‘Diablito’ Lara como los goleadores y figuras de esa corona.

El resto es historia. En el 2008 ganó la Copa Libertadores en el Maracaná ante Fluminense; en el 2010, tras un año en Arabia Saudita, ganó la Recopa Sudamericana ante Estudiantes de La Plata, otra vez de visitante; y repitió el título del torneo nacional en el 2010.

El segundo y último ciclo con LDU lo cerró el 31 de diciembre de 2013. Luego dirigió a San Lorenzo, con un nuevo título de la Libertadores ganado; Sao Paulo y Rosario Central.

Además, a las selecciones nacionales de Argentina, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

De septiembre de 2019 a octubre de 2021 cumplió las funciones de director deportivo de Liga.

Edgardo Bauza en un cotejo de LDU en el 2013. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La anécdota con Alex Ferguson

El 26 de enero de 2023 la versión digital de El Gráfico relanzó una entrevista con el ‘Patón’. Dentro de la extensa charla habló de las distintas facetas de su carrera deportiva y reveló una divertida anécdota ocurrida con Sir Alex Ferguson en la final del Mundial de Clubes de 2008.

¿Qué le dijiste a Sir Alex en la final del Mundial de Clubes?, le consultan y rápidamente respondió lo sucedió aquella noche del domingo 21 de diciembre en el estadio Internacional de Yokohama, Japón.

“La noche anterior había pensado qué le iba a decir. Y razoné: si me golea, lo mando a la c… de su madre; total, no creo que se dé cuenta. Y si le gano… ¿Qué le digo si le gano?… Ya está, pensé, le digo “Good team”, así, en forma arrogante. La cosa es que perdimos 1-0, nos acercamos y me arrebató. Me dijo “Good team”. Me c…”.

En esa misma entrevista recordó como vivió el momento de los festejos y premiación en el Maracaná al ganar la Libertadores, la primera y única que tiene en sus vitrinas un equipo ecuatoriano, y el llanto que le provocó.

“El llanto salió solo, es la expresión más genuina, después tenía ganas de saltar, correr, qué sé yo… Cuando pude pensar, ya estaba en el vestuario y había pasado todo, hasta la premiación. Lloré porque pensé en mi vieja, que hacía fallecido hacía poco. Me acordé de cuando Boca ganó la Libertadores y Bianchi levantó la Copa. Lo estábamos viendo juntos y mi vieja, haciendo otra cosa, me dijo “Tranquilo, nene, ya la vas a ganar”. Con mi viejo nos miramos como diciendo: “No entiende nada”, relató.

Edgardo Bauza, exentrenador de Liga de Quito. Foto: archivo / EL COMERCIO

