Ecuador pierde ante Venezuela, en el primer tiempo, por el Sudamericano Sub-20

La selección sub-20 de Ecuador, en su juego ante Venezuela. Foto: FEF

Redacción Elcomercio.com

La selección de Ecuador pierde ante Venezuela por 1-0, al término del primer tiempo, en la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

Jimmy Bran, entrenador de la selección de Ecuador, sorprendió alineando a Juan Sánchez, normalmente que juega como mediocampista, pero por la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de Luis Mario Córdova y el bajo nivel de Garis Mina, lo obligó a improvisar en esa parte del terreno de juego.



La selección de Venezuela no tardó el marcador y lo hizo a los 3 minutos, nuevamente aprovechando los errores del bloque defensivo de Ecuador, muy recurrentes a lo largo de todo el Campeonato Sudamericano Sub-20.



Brayan Alcócer, jugador Mineros de Guayana, conectó con golpe de cabeza un centro desde la zona derecha del área de Ecuador. Jhon Sánchez y Davis Bautista fueron superados por el delantero venezolano que no tuvo problemas para vencer al portero Gilmar Napa.



En la repetición de la señal de televisión se observa que Alcócer conecta el balón con su mano, pero el juez central y su equipo de asistentes no se percataron y validaron la anotación. Tampoco los jugadores de Ecuador protestaron la acción.

Cambio en Ecuador

A los 29 minutos Jimmy Bran se vio obligado a sustituir a Patrickson Delgado por Sebastián González. El jugador del Ajax minutos antes recibió una fuerte entrada de Alejandro Cova, lo que le provocó una lesión que lo apartó rápidamente de partido.

10 minutos antes Venezuela también sustituyó a Yerson Chacón por lesión. En su lugar ingresó Lewuis Peña.

Con este resultado Venezuela asalta el cuarto puesto de la tabla de posiciones del hexagonal final con 4 puntos, mientras que Ecuador le dice adiós a las opciones matemáticas y futbolísticas de clasificar al Mundial Sub-20 de Indonesia.

