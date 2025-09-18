Entre los amantes del fútbol existe el eterno debate sobre qué equipo es el más grande de un país o del continente. Ecuador no escapa a este fenómeno. Cada hincha tiene sus argumentos para considerar que su equipo está en la cima.

En las últimas horas se hizo público un ranking de los 10 clubes de Sudamérica más grandes. La mala noticia es que de Ecuador no existe ninguna institución que esté involucrada en esta tabla dominada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Ecuador no entra en este selecto ranking

Este ranking está elaborado en base a los títulos de los torneos de mayor trascendencia ganados por los clubes de Sudamérica, tanto los organizados por la Conmebol como los de la FIFA, como la Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.

En este ranking, los trofeos de la Libertadores, Intercontinental y Mundial de Clubes otorgan tres puntos cada uno, la Sudamericana dos y la Recopa uno.

El primer lugar lo ocupa Boca Juniors, el club argentino con mayor palmarés internacional. Sus seis Copas Libertadores, cuatro Recopas, dos Copas Sudamericanas y tres Intercontinentales lo ubican en lo más alto del ranking con 15 títulos de los torneos evaluados.

Detrás aparece Independiente de Avellaneda, conocido como el ‘Rey de Copas’ por sus siete Libertadores en la misma cantidad de finales, un récord que nadie ha superado. También ganó dos Copas Sudamericanas, dos Intercontinentales y una Recopa.

El tercer lugar es para Peñarol con cinco Libertadores y tres Intercontinentales y el cuarto para São Paulo, que suma tres Libertadores, dos Recopas, dos Intercontinentales y un Mundial de Clubes en 2005, lo que lo convierte en el club brasileño con mejor palmarés internacional.

River Plate, con cuatro Libertadores, una Sudamericana y tres Recopas, ocupa el quinto lugar. En la década de 2010, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, vivió un ciclo exitoso que revitalizó su espíritu ganador y le permitió recortar distancia en el plano internacional.

Un ranking variado

Nacional es sexto con sus tres Libertadores, una Recopa y tres Intercontinentales alcanzadas hasta finales de la década de los 80.

Santos, con tres Libertadores y dos Intercontinentales, mantiene el prestigio que construyó en la era de Pelé y lo consolida como otro gigante del continente en la casilla siete.

Estudiantes de La Plata es octavo con cuatro Libertadores y una Intercontinental alcanzada en 1968.

Olimpia de Paraguay, con tres Libertadores, dos Recopas y una Intercontinental es noveno, y Flamengo, en cambio, se cuela en la décima posición con sus tres Libertadores, una Recopa y una Intercontinental lograda en 1981.

¿Y los ecuatorianos?

Si se abre un segundo lote de grandes de Sudamérica, ahí aparece con luz propia Liga Quito, el único club ecuatoriano campeón de la Copa Libertadores (2008). Además, ganó la Copa Sudamericana en dos ocasiones (2009 y 2023) y la Recopa Sudamericana en 2009 y 2010, para un total de cinco títulos internacionales.

La ‘U’ incluso fue subcampeón del Mundial de Clubes 2008, cayendo ante el Manchester United, lo que le da aún más prestigio en el contexto mundial.

Independiente del Valle es el otro representante. En menos de una década levantó dos Sudamericanas (2019 y 2022) y una Recopa (2023), convirtiéndose en el club revelación de la región por su modelo deportivo y su capacidad de competir contra gigantes.

Otros clubes históricos como Barcelona SC (subcampeón de la Libertadores en 1990 y 1998), El Nacional (semifinalista en 1985) y Emelec (semifinalista en 1995) completan el panorama ecuatoriano, pero muy lejos de los dos primeros.

🏆 Ranking Equipo CL CS Recopa CI Mundial de Clubes Puntaje 1️⃣ Boca Juniors 6 2 4 3 0 35 2️⃣ Independiente 7 2 1 2 0 32 3️⃣ Peñarol 5 0 0 3 0 24 4️⃣ São Paulo 3 1 2 2 1 22 5️⃣ River Plate 4 1 3 1 0 20 6️⃣ Nacional 3 0 1 3 0 19 7️⃣ Santos 3 0 1 2 0 16 8️⃣ Estudiantes de La Plata 4 0 0 1 0 15 9️⃣ Olimpia 3 0 2 1 0 14 🔟 Flamengo 3 0 1 1 0 13

📌 Criterio aplicado:

Libertadores, Intercontinental, Mundial de Clubes: 3 puntos cada uno

3 puntos cada uno Sudamericana : 2 puntos casa uno

: 2 puntos casa uno Recopa: 1 punto cada uno

1 punto cada uno Empates resueltos por mayor número de Libertadores.

Abreviaturas: CL (Copa Libertadores), CS (Copa Sudamericana) y CI (Copa Intercontinental)

