La Selección de Ecuador afrontará su última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas ya con su boleto asegurado al Mundial 2026. En la penúltima fecha, la Tri visitará a Paraguay, que está a un paso de sellar su clasificación, el próximo jueves 4 de septiembre.

El cuadro guaraní necesita solamente un punto para regresar a una Copa del Mundo tras tres ediciones consecutivas ausente. En caso de no conseguirlo, aún podría clasificarse dependiendo de otros resultados.

Más noticias:

Con Gustavo Alfaro al mando, Paraguay buscará extender su racha positiva contra Ecuador en Asunción y asegurar su regreso al Mundial.

Ecuador llega a este compromiso como escolta de Argentina, con 25 puntos, mientras que la ‘Albirroja’ se ubica en la quinta posición con 24 unidades.

Un terreno complicado para la Selección de Ecuador

Ecuador tiene uno de sus peores historiales visitando Paraguay. De hecho, junto a Brasil, son las únicas selecciones sudamericanas a las que nunca ha podido sacar un punto en condición de visitante.

Por eliminatorias, la Tri disputó nueve partidos en Asunción y perdió los nueve.

En ese lapso, Ecuador apenas marcó ocho goles, mientras que recibió 23 tantos, reflejando la enorme dificultad que tiene para competir en el Defensores del Chaco.

Fecha Resultado Ciudad Eliminatorias Mundial 31‑may‑1981 Paraguay 3‑1 Asunción España 1982 24‑sep‑1989 Paraguay 2‑1 Asunción Italia 1990 10‑nov‑1996 Paraguay 1‑0 Asunción Francia 1998 03‑jun‑2000 Paraguay 3‑1 Asunción Corea-Japón 2002 19‑nov‑2003 Paraguay 2‑1 Asunción Alemania 2006 21‑nov‑2007 Paraguay 5‑1 Asunción Sudáfrica 2010 15‑nov‑2011 Paraguay 2‑1 Asunción Brasil 2014 23‑mar‑2017 Paraguay 2‑1 Asunción Rusia 2018 24‑mar‑2022 Paraguay 3‑1 Ciudad del Este Catar 2022

Los goleadores de Ecuador en Paraguay

A lo largo de la historia, ocho ecuatorianos lograron anotar en Asunción:

Jordy Caicedo

Felipe Caicedo

Joao Rojas

Iván Kaviedes

Édison Méndez

Ariel Graziani

Nelson Guerrero

Wilson Nieves

La peor goleada de Ecuador en Asunción

El 17 de noviembre de 2007, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, la Tri sufrió su peor derrota en Asunción: un 5-1 a favor de Paraguay.

Los goles guaraníes fueron obra de Nelson Valdez, Cristian Riveros (2), Roque Santa Cruz y Néstor Ayala. El único tanto ecuatoriano lo anotó Iván Kaviedes.

Ficha del partido

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre

Hora: 18:30 (Ecuador)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Entrevista Adrián Luna Martinetti