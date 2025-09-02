La Selección de Ecuador afrontará su última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas ya con su boleto asegurado al Mundial 2026. En la penúltima fecha, la Tri visitará a Paraguay, que está a un paso de sellar su clasificación, el próximo jueves 4 de septiembre.
El cuadro guaraní necesita solamente un punto para regresar a una Copa del Mundo tras tres ediciones consecutivas ausente. En caso de no conseguirlo, aún podría clasificarse dependiendo de otros resultados.
Con Gustavo Alfaro al mando, Paraguay buscará extender su racha positiva contra Ecuador en Asunción y asegurar su regreso al Mundial.
Ecuador llega a este compromiso como escolta de Argentina, con 25 puntos, mientras que la ‘Albirroja’ se ubica en la quinta posición con 24 unidades.
Un terreno complicado para la Selección de Ecuador
Ecuador tiene uno de sus peores historiales visitando Paraguay. De hecho, junto a Brasil, son las únicas selecciones sudamericanas a las que nunca ha podido sacar un punto en condición de visitante.
Por eliminatorias, la Tri disputó nueve partidos en Asunción y perdió los nueve.
En ese lapso, Ecuador apenas marcó ocho goles, mientras que recibió 23 tantos, reflejando la enorme dificultad que tiene para competir en el Defensores del Chaco.
|Fecha
|Resultado
|Ciudad
|Eliminatorias Mundial
|31‑may‑1981
|Paraguay 3‑1
|Asunción
|España 1982
|24‑sep‑1989
|Paraguay 2‑1
|Asunción
|Italia 1990
|10‑nov‑1996
|Paraguay 1‑0
|Asunción
|Francia 1998
|03‑jun‑2000
|Paraguay 3‑1
|Asunción
|Corea-Japón 2002
|19‑nov‑2003
|Paraguay 2‑1
|Asunción
|Alemania 2006
|21‑nov‑2007
|Paraguay 5‑1
|Asunción
|Sudáfrica 2010
|15‑nov‑2011
|Paraguay 2‑1
|Asunción
|Brasil 2014
|23‑mar‑2017
|Paraguay 2‑1
|Asunción
|Rusia 2018
|24‑mar‑2022
|Paraguay 3‑1
|Ciudad del Este
|Catar 2022
Los goleadores de Ecuador en Paraguay
A lo largo de la historia, ocho ecuatorianos lograron anotar en Asunción:
- Jordy Caicedo
- Felipe Caicedo
- Joao Rojas
- Iván Kaviedes
- Édison Méndez
- Ariel Graziani
- Nelson Guerrero
- Wilson Nieves
La peor goleada de Ecuador en Asunción
El 17 de noviembre de 2007, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, la Tri sufrió su peor derrota en Asunción: un 5-1 a favor de Paraguay.
Los goles guaraníes fueron obra de Nelson Valdez, Cristian Riveros (2), Roque Santa Cruz y Néstor Ayala. El único tanto ecuatoriano lo anotó Iván Kaviedes.
Ficha del partido
Paraguay vs. Ecuador
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: 18:30 (Ecuador)
- Estadio: Defensores del Chaco, Asunción
