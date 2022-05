Experto favorece a Ecuador ante Chile en caso Byron Castillo

Byron Castillo durante un entrenamiento de Barcelona, Foto: Barcelona SC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Gerardo Acosta, doctor en derecho deportivo y exmiembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), dio su perspectiva del caso Byron Castillo en el medio chileno En Cancha.

El TAS es una instancia de apelación superior a la FIFA en torno a reclamos y sanciones.

La Selección del Ecuador enfrenta una demanda de Chile en la FIFA para que su clasificación al Mundial le sea retirada. Acosta ve favorable la posición de la Tricolor en el caso.

El argumento de Chile para la denuncia fue la nacionalidad de Byron Castillo. La acusación de los araucanos reside en que el lateral de Barcelona SC habría falsificado sus documentos de ciudadanía y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo encubrió y lo dejó jugar.



Al pedido de que Ecuador sea separado del Mundial 2022, los chilenos solicitaron que se les otorgue la clasificación y que la Tri tampoco participe en la Copa de 2026. Asimismo, hicieron el pedido para que Castillo no vuelva a jugar profesionalmente.



La FIFA aceptó la demanda de Chile y pidió a la FEF y a la Federación de Perú presentar las pruebas necesarias del caso. El ente rector del fútbol ecuatoriano, dirigentes y cuerpo técnico mantiene la calma y sostiene que siempre actuaron con la normativa.

La opinión del experto sobre el caso de Byron Castillo



Para Acosta, antiguo árbitro de la organización, Chile no tiene oportunidades y la Federación Internacional de Fútbol rechazará sus reclamos. El principal argumento es que el ente no puede decidir sobre la nacionalidad de un jugador, como ya lo mencionó Francisco Egas en su momento.



La decisión sobre la ciudadanía de un futbolista debe ser tomada por las autoridades jurídicas del país y, en función de ello, la FIFA decide. El dictamen sobre el caso se emitió en 2021 por medio de un habeas data en el que se reconoció a Castillo como ecuatoriano.



“Estimo, así como están las cosas, que la FIFA no va a dar curso o va a rechazar la protesta presentada por la Federación Chilena (…) la FIFA reacciona disciplinariamente cuando una autoridad jurisdiccional declara que el pasaporte está adulterado”, dijo Acosta.



Cuando fue consultado por el posible reclamo ante alineación indebida, el jurista volvió a dar la razón a Ecuador. Este tipo de queja solo podría ser admitida en caso de que, cuando jugó Byron Castillo, no hubiesen estado esclarecidos sus documentos. Debido a esta razón, la FEF decidió no convocarlo hasta tener la seguridad de que podían hacerlo.



Diligencias de la FEF y apoyo a Castillo

Desde que la denuncia de Chile fue aceptada por la FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol mostró su predisposición para demostrar que siempre actuó de forma legítima. Mediante un comunicado se mostraron prestos para responder las acusaciones.



Sus dirigentes también han puesto paños fríos al tema y han dicho que es el proceso que se debe cumplir, pero que no hay ningún riesgo. Esto puesto que las pruebas presentadas por Chile son aquellas que se tuvieron en cuenta antes de la polémica.



Gustavo Alfaro, DT de la Tri, también se adherió a la postura de los directivos. De igual forma, compañeros de la Selección, asociaciones provinciales y aficionados han extendido sus muestras de respaldo al futbolista.