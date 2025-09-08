La Selección de Ecuador cerrará su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante la actual campeona del mundo. ¿Ecuador vs. Argentina 2025: dónde juegan?

El encuentro se disputará con la Tri ya clasificada, pero con la posibilidad de escalar posiciones en la tabla.

Ecuador vs. Argentina 2025: dónde juegan y cuándo es el partido

Argentina no contará con Lionel Messi, quien decidió no viajar tras su último cotejo de eliminatorias, en el que igualó el récord de 72 partidos en el torneo clasificatorio que ostenta el ecuatoriano Iván Hurtado.

El compromiso Ecuador vs. Argentina 2025 se jugará el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Guayaquil. El partido arrancará a las 18:00 (hora de Ecuador).

Ecuador busca una esperada victoria en Guayaquil

Con 26 puntos en la tabla, la Tricolor ocupa el cuarto lugar y tiene la posibilidad matemática de finalizar segunda si derrota a la ‘Albiceleste’.

Argentina, líder con 38 unidades, ya aseguró el primer lugar de las eliminatorias.

Ecuador no vence a Argentina desde el 10 de junio de 2009, en Quito, cuando se impuso 2-0 con goles de Walter Ayoví y Pablo Palacios.

Desde entonces, han pasado 16 años, 2 meses y 27 días sin un triunfo tricolor frente a los campeones del mundo en territorio ecuatoriano.

Tabla de posiciones:

Pos Selección Puntos 1 Argentina 38 2 Brasil 28 3 Uruguay 27 4 Ecuador 26 5 Colombia 25 6 Paraguay 25 7 Venezuela 18 8 Bolivia 17 9 Perú 12 10 Chile 10

Fecha 18: todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas

La jornada final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tendrá estos compromisos:

Ecuador vs. Argentina – 18:00

Chile vs. Uruguay – 18:30

Bolivia vs. Brasil – 18:30

Venezuela vs. Colombia – 18:30

Perú vs. Paraguay – 18:30

¿Quién es el goleador máximo de Ecuador?

Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador con 46 tantos en 99 partidos, pondrá fin a un ciclo con la Tricolor.



“Parece que fue ayer cuando debuté. Lo he disfrutado mucho, vivimos esto partido a partido y solo Dios sabrá cuándo tendré que dejar la selección. Ojalá sea después del Mundial y con un gran torneo”, dijo Valencia.

