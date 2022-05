¿Dónde ver los partidos de la fecha 12 de la LigaPro?

Redacción Bendito Fútbol (I)

La fecha 12 de la LigaPro se disputará entre el 6 y el 9 de mayo del 2022. ¿Dónde ver los partidos del campeonato nacional?

El primer partido será entre Deportivo Cuenca y Técnico Universitario.

El partido abrirá esta nueva jornada de ocho partidos. Barcelona SC, tras su traspié contra Lanús de local en la Copa Sudamericana (1-1), buscará mantener el liderato y ampliar la ventaja que lo acerque un poco más a la final del torneo en noviembre.



Independiente del Valle, quien cayó a media semana ante Tolima 1-0 por la Libertadores en Colombia, se ubica en segundo lugar. Sumar de a tres y esperar que los canarios no lo hagan, son su objetivo en esta fecha para asaltar el primer puesto.



Liga de Quito, de alentador presente en la Sudamericana tras ganar 1-2 al Antofagasta en Chile, posa su mirada en el torneo nacional. Con 19 unidades son terceros y quieren recuperar terreno en la tabla.



En la parte baja, el 9 de Octubre suma tan solo 6 puntos luego de 10 partidos jugados (debe jugar el encuentro suspendido ante Guayaquil City), es el dueño de la última plaza. Necesita imperiosamente sumar una victoria para creer que es posible no complicarse con el descenso.

Fecha 12 de la LigaPro

6 de mayo

19:00 D.Cuenca vs. T. Universitario

7 de mayo

15:00 Delfín vs. Orense

17:30 Aucas vs. Cumbayá

20:00 Emelec vs. Mushuc Runa

8 de mayo

14:00 U. Católica vs. Gualaceo

16:30 Liga de Quito vs. 9 de Octubre

20:00 Guayaquil City vs. Barcelona SC



9 de mayo

19:00 Macará vs. Independiente del Valle



¿Dónde verlo?

Todos los partidos de la LigaPro son televisados por: Gol TV, Direct TV y Star+.