Diego Palacios no se unirá a la selección de Ecuador

Diego Palacios no jugará con Ecuador en los partidos amistosos ante Bolivia y Costa Rica en Estados Unidos.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de un comunicado oficial colgado en sus redes sociales y sitio web, dio a conocer que Diego Palacios es la segunda baja para los dos partidos amistosos de esta fecha FIFA.



"La Federación Ecuatoriana de Fútbol da a conocer que el jugador Diego Palacios, quien fue convocado por Félix Sánchez Bas, no se presentó a la convocatoria en New Jersey", dice el corto comunicado de la FEF.



En el mismo comunicado la FEF indica que "el cuerpo técnico analiza si se convoca a no al alguien" para reemplazar a Diego Palacios, un habitual en la selección absoluta desde 2018.



A falta de un comunicado oficial de Diego Palacios, trascendió que problemas de logísticas entre el jugador y la FEF impidieron que pueda viajar de Houston a New Jersey, por lo que su desafectación de la lista de convocados fue inminente.



Diego Palacios se suma a la baja de Kendry Páez, quien al no contar con la VISA norteamericana, no pudo viajar con el resto de la delegación de Ecuador.

Diego Palacios y la selección

Diego Palacios cumple la función de lateral izquierdo y tiene 12 presencias con la selección absoluta de Ecuador, aunque no es un titular indiscutible y siempre lo han utilizado como una pieza de recambio.



En el 2018 sumó sus primeros 45 minutos con la selección de Ecuador en un partido amistoso que perdió 4-3 ante Qatar.



En adelante fue citado para partidos de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, para la Copa América Brasil 2021 y para el Mundial 2022 donde no sumó minutos y estuvo en la banca de suplentes en los tres partidos de la fase de grupos.



Diego Palacios es parte de la generación de Ecuador que en el 2019 se proclamó como campeona del Campeonato Sudamericano Sub-20 de Chile y que el mismo año alcanzó el tercer lugar en el Mundial que se disputó en Polonia.



En ese equipo, liderado desde la zona técnica por Jorge Célico, Diego Palacios fue el dueño de la zona izquierda y fue uno de los jugadores más influyentes que le aportaba buen fútbol, velocidad y desborde a la tricolor.

