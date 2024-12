Deportivo Quito es huésped de la Segunda Categoría de Pichincha desde el 2017, con un paso en 2018 por el fútbol amateur. Este trajinar es una especie de calvario que poco a poco se acerca a la década.

En el 2025 el Deportivo Quito intentará alimentar la ilusión de volver a la Serie B, pero para ellos debe recorrer un largo camino que incluyen bravas paradas en la Segunda Categoría y, de clasificarse, en el Torneo de Ascenso Nacional.

El descenso del Deportivo Quito a Segunda

El 21 de junio de 2016, Álex de la Torre, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FEF, confirmó la reducción de seis puntos al Deportivo Quito, por orden de la FIFA.

El motivo fue la deuda con el jugador argentino Gonzalo Rovira, que militó en el club en el 2011. El monto ascendía a 120 000 dólares.

Esos no eran los primeros punto perdidos. Por no presentar roles de pago de abril y no presentarse ante Espoli, le significó perder cuatro puntos más.

El 2 de agosto la FEF cumplió la orden de la FIFA para restarle seis puntos por la deuda con el exjugador Martín Andrizzi, quien vistió de azul y grana entre el 2008 y 2009.

Ese mismo día ordenó descontar otros seis puntos, porque no presentaron los roles de pago de abril y mayo, aunque después esos puntos fueron devueltos.

Las sanciones enumeradas son solo algunas que desencadenaron el descenso la noche del viernes 9 de septiembre.

Las constantes deudas hicieron que no esté habilitado para jugar en la fecha 31 ante el Gualaceo, por lo que al ser la segunda ocasión que incurría en esta falta, perdió la categoría.

En la tabla de posiciones la ‘AKD’ quedó registrado con dos puntos, pese a que en las 44 fechas ganó nueve partidos, empató nueve y perdió 26. Anotó 41 goles y recibió 88 para tener un gol diferencia negativo de -47.

Pero lo peor aún no se concretaba. El 5 de diciembre de 2018 por el incumplimiento en el pago de 45 000 dólares con Andrizzi, provocó que la FIFA solicite a la FEF el descenso al fútbol amateur de Pichincha.

¿Cómo el Quito puede volver a la B?

El año futbolístico para la ‘AKD’ se terminó el domingo 24 de noviembre de 2024 con la eliminación en los cuartos de final del Torneo de Ascenso Nacional organizado por la FEF.

Quedaron en el camino con Liga de Portoviejo por un marcador global de 3-0, pero, aunque parezca poco creíble, aún hay una posibilidad que los quiteños tengan una nueva oportunidad de pelear por un cupo en la B.

Hay una corriente de dirigentes que están alimentando la posibilidad de incrementar el número de equipos de 10 a 16 para el 2025, pero para ello se deben de cumplir varias condiciones.

Lo primero que se tiene que definir es si habrá descensos en la B en el 2024. El torneo arrancó con el acuerdo que no habrá pérdida de categoría, en el último trimestre se cambió y se abrió la puerta para los descensos y, finalmente, otra vez se modificó el sistema de campeonato y se anularon los descensos.

El plan original era mantener los 10 equipos en la B en el 2025 y subir a 12 con los dos que vienen del Ascenso Nacional, pero al momento no existe una certeza de lo que pueda pasar y recién en enero se resolverá en el Comité Ejecutivo que realiza la FEF anualmente.

Si se eliminan los descenso se mantendrían en esta categoría Vargas Torres de Esmeraldas y Chacaritas de Tungurahua, más los ascendidos 22 de Julio de Esmeraldas y Atlético Vinotinto de Pichincha para llegar a los 12.

Liga de Portoviejo de Manabí y La Unión de Cotopaxi tendrían su cupo directo asegurado al ser semifinalistas del ascenso.

Los dos cupos restantes para ajustar los 16 se definirían en un cuadrangular entre el Quito, Aviced, La Paz y Cuenca Jrs., los eliminados en los cuartos de final.

Desde esta semana, al mando de Carlos Castro, empezó los entrenamientos en el Complejo Ney Mancheno, planificando lo que será el año que pronto empezará.

