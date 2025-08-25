Deportivo Quito, campeón de Pichincha en la Segunda Categoría, se prepara para disputar el Campeonato Nacional de Ascenso 2025, con el objetivo claro de volver a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Clasificado como cabeza de serie al torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el equipo de la Plaza del Teatro esperará conocer a su rival en los 32avos de final, una etapa que marca el inicio de un torneo lleno de presión.

Más noticias:

Deportivo Quito 2025

Desde enero, el plantel dirigido por Sebastián Blázquez trabaja con el enfoque de competir con orden táctico y conseguir resultados. Se coronó campeón de Pichincha sin perder ningún partido en el torneo.

La plantilla incluye a futbolistas con historial en Serie A y con experiencia en el ascenso como Deison Méndez, Gustavo Asprilla, Jefferson Quintanilla y Edisson Recalde.

Además, el liderazgo defensivo de Washington Jaramillo, capitán y goleador desde el fondo, ha sido clave durante el torneo provincial. También se destacan William Ocles, Piero Guzmán, entre otros.

El club, además, ha estabilizado su situación administrativa, logrando acuerdos con acreedores y dejando atrás los fantasmas de sanciones semanales. José Pardo es su presidente.

Aunque el proyecto 2025 muestra señales positivas, el camino es todavía largo. No subir de categoría será un fracaso en lo deportivo.

El Nacional de Ascenso

El Campeonato Nacional de Ascenso está previsto que inicie el 13 de septiembre.

Se trata de un torneo de eliminatoria directa tipo playoffs. Serán 64 clubes que se irán eliminando en cotejos de uno contra uno hasta que los dos mejores disputen la final. El certamen es tan complejo que solo los dos finalistas se clasificarán a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

En el 2024, los chullas fueron eliminados por la Liga de Portoviejo en los cuartos de final.

Nuevos refuerzos

Deportivo Quito perdió la categoría de la Serie A de Ecuador en el 2015. Una década después, el camino al ascenso sigue siendo largo y difícil, pero el ‘equipo de los dos corazones’ ahora parece mejor preparado que en años anteriores.

Este 25 de agosto de 2025, Deportivo Quito anunció la contratación del volante Leider Mina, de 20 años, con pasado en AV25 y Espoli.

“Extremo derecho explosivo y que nos puso de cabeza este mismo año. Hoy te damos la bienvenida a La Plaza del Teatro”, publicó el club azulgrana en sus redes sociales.

Además, también se anunció al defensa Kelvis Rivera, de 26 años, con experiencia en Cuenca Juniors, Meridiano, Puerto Quito, entre otros clubes de la Segunda.

Enlace externo: El equipo cinco estrellas

Mira el Confesionario: