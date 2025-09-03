Deportivo Quito enfrentará a Exapromo Costa de Manabí en los 32avos de final del Torneo de Ascenso Nacional. El primer partido se disputará en Manta el fin de semana del 13 de septiembre y la revancha en Quito el 20 del mismo mes.

En ese partido, el Deportivo Quito se volverá a encontrar con una de sus legendarias figuras que fue campeón del campeonato nacional en 2008, en el que se cortó la larga racha de 40 años de no levantar un título local.

Más noticias:

Deportivo Quito se enfrenta a uno de los suyos

Deportivo Quito iniciará el camino de regreso a la Serie B en Manta. Exapromo Costa es el rival que, luego del sorteo de los 32avos de final del Ascenso Nacional, se cruzará en su camino para intentar cortar su regreso.

En Exapromo Costa juega el experimentado Geovanny Nazareno, campeón con el Quito en 2008 bajo la dirección de Carlos Sevilla Dalgo. Ambos quedaron en la historia por integrar uno de los planteles más recordados de la ‘AKD’.

Luis Fernando Saritama, José Luis Cortez, Isaac Mina, Edwin Tenorio, Michael Castro, Mauricio Donoso (Chile), Oswaldo Minda, Luis Tenorio, Walter Calderón, Martín Mandra (Argentina), Léider Preciado (Colombia), Ebelio Ordóñez y Martín Andrizzi (Argentina) fueron parte de aquel plantel campeón.

El sistema de campeonato estuvo dividido en tres etapas: una primera de todos contra todos, luego dos hexagonales y finalmente una liguilla para definir al campeón y a los clasificados a torneos internacionales.

En la primera etapa, Deportivo Quito no tuvo problemas en ganarla. Acumuló 45 puntos: en 22 partidos consiguió 13 triunfos, seis empates y tres derrotas. Anotó 39 goles y recibió 18, para un gol diferencia positivo de +21.

En el hexagonal de la segunda etapa compartió el grupo A con Barcelona SC, Olmedo, El Nacional, Emelec y Deportivo Azogues. El ‘Ídolo del Astillero’ se quedó con el primer lugar y también accedió a la liguilla final. En el grupo B, el ganador fue Macará.

En la liguilla final, el Quito no tuvo rival: la ganó de principio a fin con 23 puntos. Liga de Quito se quedó con el segundo lugar (18 puntos) y Deportivo Cuenca alcanzó el tercero (15 puntos).

La consagración llegó la noche del miércoles 3 de diciembre de 2008 en un repleto estadio La Cocha de Latacunga. Allí derrotaron 1-2 a Macará con tantos de Luis Fernando Saritama y Edwin Tenorio.

Geovanny Nazareno en el Quito

El ‘Kafir’ jugó solo ese año en el Quito. Llegó desde Barcelona SC, donde se formó y debutó en 2005.

Entre el campeonato nacional y la Copa Sudamericana disputó 32 partidos y anotó tres goles. Al año siguiente no se quedó en el plantel y regresó a BSC, donde jugó hasta mediados de 2015. Allí ganó el título de 2012, cortando la racha amarilla de 15 años sin consagraciones.

Desde el segundo semestre de 2015 hasta 2024 jugó en Mineros de Zacatecas (México), Emelec, Delfín, Deportivo Cuenca, 9 de Octubre, Atlético Samborondón y, desde febrero de este año, en Exapromo Costa.

Información externa: Segunda Categoría de Ecuador

D-bate: