Deportivo Quito anunció una nueva localidad disponible para sus hinchas para el partido final por el título de Segunda Categoría de Pichincha 2025 ante Aampetra.

El encuentro decisivo se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, este viernes 22 de agosto a las 19:30.

Deportivo Quito habilita nueva localidad en el Atahualpa

La preferencia, localidad central del estadio donde tradicionalmente se ubican los hinchas azulgranas agotó sus boletos a través de la app oficial del club.

Ante la alta demanda, Deportivo Quito habilitó la venta de entradas para la general sur, una zona que inicialmente no estaba disponible.

Además, el club confirmó que el mismo viernes 22 de agosto, horas antes del encuentro desde las 16:00, se habilitará la venta presencial de un número limitado de entradas en las boleterías del estadio Olímpico Atahualpa.

Se trata del 10% del aforo disponible, que fue reservado específicamente para hinchas que no pueden adquirir sus boletos a través de medios digitales. La entrada más económica tiene un valor de 8 dólares.

Deportivo Quito va por otra corona

El equipo de la Plaza del Teatro busca su primer título en seis años. La última vez que Deportivo Quito gritó campeón fue en 2019, cuando conquistó la Copa Pichincha, en el torneo amateur, y logró su retorno a la Segunda Categoría provincial que es el certamen que actualmente disputa.

Desde su descenso de la Serie A al finalizar la temporada 2015, la ‘Academia’ acumula ya una década alejada de la máxima categoría del fútbol profesional ecuatoriano.

El partido de ida de esta final provincial terminó 1-1 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el 16 de agosto. En caso de que el encuentro de vuelta finalice nuevamente en empate, el campeón se definirá directamente en penales, de acuerdo con el reglamento de la AFNA.

¿Qué se juega el Deportivo Quito en el Atahualpa?

Aunque el título no garantiza ascenso a la Serie B, el campeón de Pichincha se clasificará a la Copa Ecuador 2026 y parte como cabeza de serie en los playoffs nacionales por el ascenso.

Deportivo Quito y Aampetra ya tienen asegurada su participación en la siguiente fase del campeonato nacional.