El Deportivo Quito tendrá que pasar rápidamente la página de la consecución del título de la Segunda Categoría de Pichincha para posar su mirada en lo que será el Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El Deportivo Quito participará como campeón de Pichincha. El Ascenso Nacional otorgará dos cupos para el campeonato nacional Serie B 2026. La ‘AKD’ jugó ahí por última vez en 2016; desde ese año transitó en la Segunda Categoría y el amateurismo de Pichincha.

¿Cuándo jugará el Deportivo Quito el ascenso nacional?

El Reglamento del Campeonato Nacional de la Segunda Categoría se aprobó el 15 de abril de este año.

En el documento oficial se establece que el sistema de competencia está dividido en tres etapas: la primera denominada como etapa provincial, la segunda como etapa de ‘playoffs’ y la tercera como la final única, donde se conocerá al nuevo campeón y vicecampeón.

“La Etapa Provincial será organizada y se jugará de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de cada Asociación Provincial de Fútbol”, plantea el artículo 42.

“El desarrollo, organización, administración y control de la Etapa Play-Off estará a cargo de la Comisión de Competiciones de Fútbol Profesional”, refiere el artículo 49.

Los 64 clasificados tendrán que jugar desde los treintaidosavos de final; luego pasarán a los dieciseisavos, posteriormente a los octavos, seguirán a los cuartos e irán a las semifinales, todos en partidos de ida y vuelta.

La final decisiva será a partido único en una sede neutral. Si en los 90 minutos el empate persiste, la definición será directamente desde el punto penal.

El Quito, en calidad de campeón, estará ubicado en el bombo uno del sorteo para conocer su rival en los 32avos de final. En esta etapa no podrá enfrentarse con ningún otro equipo de Pichincha.

Para las llaves de los 16avos de final se realizará otro sorteo, pero con la variante de que todos los 32 clasificados irán en un solo bombo y, nuevamente, se observará que ningún equipo de la misma Asociación Provincial se crucen.

La utilización del VAR se lo hará “considerando factores como la importancia del campeonato, la disponibilidad de recursos y cualquier otro criterio que se considere relevante”.

En el 2024, los quiteños avanzaron hasta los cuartos de final. En esa instancia fueron eliminados por Liga de Portoviejo que, en semifinales, cayó ante 22 de Julio de Esmeraldas, futuro campeón y uno de los ascendidos a la B junto con Vinotinto.

La FEF determinó que el ascenso nacional empiece desde el sábado 13 de septiembre.

