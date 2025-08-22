La ilusión azulgrana está a punto de desbordarse. Deportivo Quito disputará la gran final de la Segunda Categoría de Pichincha ante Aampetra, en el estadio Olímpico Atahualpa, la noche de este viernes 22 de agosto de 2025.

El partido definirá al campeón provincial y el cupo para la Copa Ecuador 2026.

Deportivo Quito vs. Aampetra

Aunque ambos clubes ya están clasificados al Nacional de Ascenso para la Serie B, el encuentro es una oportunidad única para la ‘Academia‘ que no celebra un título oficial desde 2019.

Además, el campeón se ganará el derecho de disputar la Copa Ecuador en el 2026 como representante de la provincia de Pichincha.

La expectativa es altísima. Los hinchas del Quito agotaron la mayoría de entradas en venta digital. Solo 800 boletos se venderán de forma presencial este viernes desde las 16:00, en las boleterías del Atahualpa. Las puertas del estadio se abrirán a las 17:30.

¿A qué hora juega Deportivo Quito?

El encuentro decisivo se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, este viernes 22 de agosto a las 19:30.

La preferencia, localidad central para los seguidores azulgranas, fue la primera en agotarse. Ante la demanda, el club habilitó también la general sur, que inicialmente no estaba disponible. Luego se agotó también el palco.

¿Dónde ver el partido del Deportivo Quito?

El partido se podrá ver en vivo a través de tucancha.com, en sus canales de Facebook y YouTube.

El Deportivo Quito, cinco veces campeón de Ecuador, lleva una década fuera de la Serie A y sueña con volver a la Serie B primero, para luego retornar a la máxima categoría de fútbol ecuatoriano.

La última vez que alzó una copa fue en la Copa Pichincha 2019, en el torneo amateur. Esta noche busca su primera corona en la Segunda Categoría de Pichincha.

El partido de ida, disputado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, terminó 1-1. Si este duelo también finaliza empatado, el campeón se definirá por penales, según la normativa de AFNA.