El técnico italiano Davide Ancelotti asumió la conducción de Botafogo en julio de 2025, firmando un contrato que se extiende hasta diciembre de 2026. Llegó con la protección del apellido que Carlo, su padre, amasó como futbolista y entrenador.

La llegada al Botafogo se produjo tras la salida del portugués Renato Paiva y con la expectativa de mantener al equipo competitivo tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Libertadores. En ambos es el campeón reinante.

Más noticias:

Davide Ancelotti chocó con la realidad de Sudamérica

Antes de tomar las riendas de Botafogo, Davide Ancelotti acumuló amplia experiencia como asistente de su padre, Carlo Ancelotti, en clubes de primer nivel como Bayern Múnich, Nápoles, Everton y Real Madrid.

El gran desafío internacional llegó para Ancelotti y su equipo durante la Copa Libertadores 2025. Tras vencer 1‑0 en la ida en Río de Janeiro con un gol de Artur Victor Guimarães, Botafogo debía sostener la ventaja en la vuelta disputada en Quito.

Sin embargo, Liga de Quito se impuso 2‑0 con tantos de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray, de penal, cerrando la serie con un global de 2‑1. Con esto, el equipo ecuatoriano avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Sao Paulo.

Posterior al partido, Ancelotti enfatizó la dificultad de competir en ciudades de gran altitud. “En Europa no hay ciudades a 2 800 metros de altura; hay que adaptarse a viajes de seis horas para jugar un partido. Son cosas que hay que considerar a nivel táctico para competir”.

La declaración generó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Los usuarios cuestionaron sus palabras al considerar que minimizó que en los 180 minutos el equipo ecuatoriano fue superior al brasileño en lo técnico, táctico y físico.

Ese dominio se tradujo en una victoria clara y contundente en el Rodrigo Paz. En la revancha la victoria y la clasificación jamás estuvo en peligro para LDU. El ‘Fogao‘ nunca reaccionó y tampoco generó opciones claras de gol sobre el arco de Gonzalo Valle, que fue un espectador de lujo en esta jornada.

Ancelotti tuvo un escueto paso como futbolista

Davide Ancelotti tuvo una carrera como jugador profesional limitada. Formado en las categorías inferiores del AC Milan como centrocampista, disputó apenas algunos partidos en el equipo Primavera antes de retirarse debido a la falta de oportunidades.

Rápidamente orientó su carrera hacia la dirección técnica y completó su licencia UEFA Pro en 2023, consolidando su preparación para asumir roles de mayor responsabilidad.

Como asistente de Carlo Ancelotti, Davide participó en la planificación estratégica de varios clubes europeos de élite.

Información externa: Copa Libertadores

Entrevista con Adrián Luna Marnetti