El exárbitro inglés David Coote, apartado de la Premier League a finales de 2024, enfrenta una nueva polémica judicial.

La Policía de Nottinghamshire informó este miércoles 10 de septiembre que el excolegiado fue acusado formalmente de participar en la producción de un video indecente de un menor, considerado un delito de categoría A, la clasificación más grave en este tipo de casos.

El proceso se inició tras el hallazgo de un archivo de video en febrero de 2025, lo que llevó a su imputación el pasado 12 de agosto. Coote, actualmente en libertad bajo fianza y con medidas restrictivas, deberá presentarse este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham.

Antecedentes recientes

La carrera de Coote ya venía marcada por varias controversias.

En diciembre de 2024, la PGMOL, organismo encargado de los árbitros en Inglaterra, decidió despedirlo luego de que se difundiera un video en el que realizaba comentarios ofensivos sobre el Liverpool y su entonces entrenador, Jürgen Klopp.

Meses más tarde, en agosto de 2025, la Federación Inglesa (FA) lo sancionó con ocho semanas de suspensión por los mismos hechos. También la UEFA lo apartó de competiciones tras viralizarse un video en el que aparecía consumiendo una sustancia blanca durante la Eurocopa 2024, torneo en el que había dirigido varios encuentros.

En su historial figura además una investigación por presunto amaño, cuando en 2019 se le señaló de mostrar una tarjeta amarilla con fines de beneficio económico. Sin embargo, en ese caso la FA lo absolvió por falta de pruebas.

Investigación en curso

Las autoridades subrayaron que los cargos por la “producción de material indecente de menores” abarcan actividades como descargar, distribuir o almacenar este tipo de contenido.

El caso se mantiene bajo investigación, y la policía adelantó que no habrá más declaraciones públicas hasta la audiencia judicial.