El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció públicamente tras la confirmación de que Lionel Messi y el Inter Miami visitarán el país en febrero de 2026 para disputar un amistoso ante Barcelona Sporting Club.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que la presencia del astro argentino es “una muestra clara de la confianza internacional en Ecuador”.

“El Ecuador le da la bienvenida al Inter Miami y a Lionel Messi. Su llegada es una muestra clara de la confianza internacional en nuestro país: un Ecuador que abre sus puertas a grandes inversiones, al deporte de alto nivel y a eventos de talla mundial.”

El mensaje de Noboa acompañó la publicación del propio Inter Miami, que confirmó una gira por tres países de América Latina bajo el nombre ‘Champions Tour’, con Ecuador incluido.

¿Por qué Lionel Messi vendrá a Ecuador?

El Inter Miami jugará un amistoso ante Barcelona SC el 7 de febrero de 2026, en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Será la primera vez en la historia que Messi dispute un partido de clubes en territorio ecuatoriano.

Según explicó Daniel Molina, gestor principal del acuerdo, este encuentro podría representar una ocasión única:

“Es posiblemente la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador.”

Molina también destacó que el Monumental fue elegido por su capacidad —aproximadamente 60.000 espectadores— para recibir a hinchas de todo el país y del extranjero.

Las veces que Messi jugó en Ecuador

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha disputado cuatro partidos oficiales en Ecuador defendiendo a la selección argentina.

Tres fueron en Quito y uno en Guayaquil:

Ecuador 2-0 Argentina (2009) – Eliminatorias Sudamericanas.

– Eliminatorias Sudamericanas. Ecuador 1-1 Argentina (2013) – Eliminatorias Brasil 2014.

– Eliminatorias Brasil 2014. Ecuador 0-3 Argentina (2017) – Clasificación al Mundial de Rusia, con un triplete de Messi.

– Clasificación al Mundial de Rusia, con un triplete de Messi. Ecuador 1-1 Argentina (2022) – Eliminatorias Qatar 2022.

