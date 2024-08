Damián Díaz y su sorpresiva salida de Barcelona Sporting Club generó un sismo dentro del club de Guayaquil. Pocos eran los que esperaban recibir esta noticia en este momento del año.

La tarde del miércoles 31 de julio se conoció que Damián Díaz no era más jugador de Barcelona Sporting Club, dando por finalizada una etapa que arrancó en el segundo semestre de 2011 y que se extendió hasta este año.

Hay que recordar que la permanencia de Díaz en Barcelona SC no fue continua. Desde el segundo semestre de 2013 hasta finales de 2015, fue jugador del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

En sus 10 años y medio como jugador de Barcelona, Díaz acumuló más de 350 partidos, dio 83 asistencias y anotó 90 goles, con lo que convirtió en el cuarto goleador histórico del club, por detrás de nombres como los de Washington Muñoz (101), Nicolás Asencio (93) y Manuel Uquillas (92).

Aún no están claras cuáles son los motivos por los que el ‘Kitu’ fue separado del equipo. La primera versión es que se trató de una decisión del entrenador Ariel Holan, quien no cuenta con su participación por no encajar en su estilo y propuesta de juego.

Sin embargo, conforme pasan las horas se sumó la versión de Daniel Quinteros, representante del argentino-ecuatoriano, que dejó claro que la separación de su representando no tiene nada que ver con el aspecto futbolístico.

Damián Díaz sin el visto bueno del presidente del club

Daniel Quintero se mostró “sorprendido” por la decisión tomada por el club amarillo. Reveló que no se esperaban, más aún cuando el deportista tiene un contrato hasta diciembre de 2025.

“Es muy doloroso para Damián. Su sueño era ser el máximo goleador del club y estar cuando cumpla el centenario”, comentó el empresario, al tiempo de adelantar que en las próximas horas llegará a Guayaquil para negociar la desvinculación del contrato vigente.

Aseguró que nadie de los altos directivos de los canarios se comunicó con él para explicarle los motivos del despido de Díaz.

“No lo pueden tratar como lo han tratado y tomar esta determinación cuando el libro de pases en Ecuador está cerrado”, enfatizó.

Agregó que pidió un documento firmado por el club para que autorice una licencia de 10 días que el ‘Kitu’ tomará, hasta que se solvente la parte legar de su salida, puesto que, a más del contrato vigente, existe una deuda que recién se empezará a pagar desde el 2026.

Sobre quién tomó la decisión de prescindir del talentoso mediocampista, fue enfático al decir que no se trata de una decisión técnica.

“No pasa por una decisión futbolística, porque si no entraba en los planes del entrenador no hubiera jugado los partidos que jugó. Fue una decisión del presidente (Antonio Álvarez)”, comentó Quinteros en una entrevista con La Redonda, difundida la tarde de este jueves 1 de agosto.

Aseguró que Holan fue el que le manifestó al jugador que la “decisión fue del presidente“, en una conversación que tuvieron en las instalaciones del club.

Damián Díaz en Barcelona Sporting Club

Damián Rodrigo Díaz nació el 1 de mayo de 1986 en Rosario, Argentina.

Su carera arrancó en Rosario Central en 2006 junto a Ángel Di María, campeón del mundo y de América con la Selección de Argentina.

Luego pasó por Boca Juniors en 2008, en donde compartió equipo con Juan Román Riquelme, considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

Entre 2009 y el primer semestre de 2011 pasó por Colón de Argentina y la Universidad Católica de Chile.

A Barcelona Sporting Club llegó para el segundo semestre de 2011. Luis Zubeldía, que luego se consagró con Liga de Quito al ganar la Liga Pro y la Copa Sudamericana en 2023, lo pidió para el cuadro canario.

La primera etapa de Díaz duró dos años. Para el segundo semestre de 2013 fue transferido al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

Se marchó con el título nacional de 2012 cortando una racha de 15 años de sequía. Fue una de las principales figuras en un equipo en el que también destacaban Máximo Banguera, Matías Oyola y Narciso Mina.

En el 2016 se marcó el segundo y definitivo retorno del ‘Kitu’ al BSC. Esta etapa se salda con los títulos nacionales de 2016 y 2020, más el subcampeonato de 2022, donde fue el gran señalado por haber fallado un penal decisivo ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

En total, según Transfermarkt, Damián Díaz jugó en Ecuador 346 partidos, anotó 90 goles y entregó 83 asistencias.

