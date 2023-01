El cupo de jugadores extranjeros en Ecuador es el más alto en Conmebol

Ricardo Adé, jugador de Liga de Quito, en una práctica de pretemporada antes del inicio de la LigaPro 2023. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Deportes

La LigaPro de Ecuador, en la que se permitirán ocho jugadores extranjeros por cada equipo, es el torneo de Sudamérica con el cupo más amplio de deportistas no nacidos en el país. El gremio de fútbol y exdeportistas tricolores han criticado el aumento en el cupo.

Para la temporada 2023, en el Consejo de Presidentes de la LigaPro se aprobó el aumento del cupo de seis a ocho jugadores extranjeros.

La medida fue aprobada por 19 votos a favor. Solo cinco clubes, El Nacional, Universidad Católica, Orense, Manta y América de Quito estuvieron en contra. Dos, Vargas Torres y Cuniburo, ascendidos de la segunda categoría, no estuvieron en capacidad para votar.

La resolución, tomada el 21 de diciembre del 2022, fue criticada desde la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos (AFE). Desde esa agremiación se entiende que la decisión puede ser un perjuicio para el deportista ecuatoriano.

Exjugadores como Luis Antonio Valencia también se han mostrado contrarios a la medida.

Entre los críticos, se asegura que a mayor número de jugadores foráneos hay menores oportunidades para que los futbolistas jóvenes tengan opciones de jugar en los partidos de primera división.

"No me gusta el falso patriotismo de llorar sin saber ni analizar las cosas, tan solo, porque nos imaginamos que los ecuatorianos no tendrán espacio", puntualizó Miguel Ángel Loor, de la LigaPro, el día que se aprobó la medida.

Los cupos en países de Conmebol

Ecuador, 8 jugadores extranjeros

Uruguay, 6

Paraguay, 5

Brasil, 5

Perú, 5

Chile, 5

Argentina, 5

Venezuela, 4

Bolivia, 4

Colombia, 3

México y las críticas a su selección

Un caso de referencia a este tema es México. Después de la eliminación en la fase de grupos, en el Mundial Qatar 2022, las críticas se incrementaron para con la selección mexicana.

En ese país, hay quienes aseguran que una de las causas del fracaso del equipo nacional fue precisamente el elevado cupo de jugadores extranjeros que puedan militar en la LigaMX.

En México está permitido que un club tenga hasta 9 jugadores no formados en ese país.

El periodista David Faitelson ha sido uno de los críticos al número de futbolistas extranjeros en el torneo mexicano, desde hace varios años. "Me parece que hay un exceso de extranjeros", ha dicho el reiteradas ocasiones en programas de ESPN.

"Hay algo más en este asunto, hay una industria muy poderosa en la compra y venta de jugadores extranjeros. Hay promotores, mandos medios, negocios, directivos. Lo voy a decir claramente, hay corrupción en este tema", dijo Faitelson en el programa Futbol Picante, en 2019.

Barcelona e IDV, clubes con más extranjeros

Para la temporada 2023 los clubes de la LigaPro pueden tener en sus filas hasta ocho jugadores extranjeros.



Barcelona e Independiente del Valle son los que más jugadores no nacidos en Ecuador tienen en sus filas, con nueve.

Ambas instituciones se benefician de las nacionalizaciones de Luca Sosa, Damián Díaz, Richard Schunke y Michael Hoyos para incrementar la presencia de jugadores extranjeros en sus planteles.

Para completar la tendencia de los equipos grandes de Ecuador, Emelec y Liga de Quito tienen siete jugadores extranjeros en sus planteles. Adrián Gabbarini no ocupa cupo de extranjero con los universitarios por ser nacionalizado.

Aucas, actual campeón de la LigaPro, tiene cinco jugadores extranjeros confirmados para el 2023, con el beneficio que los arqueros Damián Frascarelli y Hernán Galíndez, también tiene la naturalizació

