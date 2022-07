Cumbayá igualó como local ante Mushuc Runa

Foto referencial del Cumbayá durante el campeonato 2022. Foto: Cumbayá

Redacción Bendito Fútbol

El empate 1-1 de Cumbayá, en casa, ante Mushuc Runa, mantiene a los pichinchanos en la zona de pelea por la permanencia en la serie A. El juego de este 31 de julio de 2022 tuvo un polémico arbitraje.

Ninguno de los clubes pudo sacarse ventaja en la fecha 4 de la segunda etapa. Pese a ser visitante, los de Tungurahua partían como favoritos debido al mal momento de sus adversarios.



Durante el primer tiempo, ambos clubes intentaron abrir el marcador pero los intentos fueron infructuosos. Entre las llegadas más claras de Cumbayá estuvo la de Rommel Tapia a los 35 minutos de juego, cuando envió el balón por encima del horizontal.



Desde el lado del 'Ponchito', al minuto 42, Wagner Delgado perdió una chance al frente del arco. El delantero había recibido un centro pero erró al momento de cabecear.



Apenas inició la etapa complementaria, Mushuc Runa apretó el acelerador y se puso al frente. Santiago Giordana aprovechó una mala salida del arquero para poner en ventaja a su club.



Tras un centro que se originó en un córner, la pelota le llegó al argentino. El arquero rival había salido erráticamente, no logró despejar la redonda e impactó con sus adversarios. Giordana la paró y sacó el remate con el que aumentó su cuota goleadora.



El empate llegó a los 70 minutos tras un penal a favor de Cumbayá. En primera instancia lo ejecutó Carlos Monges y su tiro fue atajado por Rodrigo Perea.



El lanzamiento debió repetirse debido a que el golero se adelantó. Para la segunda oportunidad, Tobías Donsanti fue el encargado de ejecutar el lanzamiento, en tal ocasión el balón sí ingresó.



Al final del compromiso, los visitantes buscaron ponerse al frente pero no lo lograron. El árbitro central los perjudicó y, sin desearlo, jugó un papel fundamental para que el Cumbayá no sea derrotado.



Giordana había vuelto a ingresar al área rival y trazó un pase hacia el medio. Luis Gustavino se cruzó en la trayectoria del balón y la modificó con la mano.



Los reclamos estallaron en la visita y su cuerpo técnico, pues el referí no otorgó el penal. "Una mano clarita pero no pasó nada ¿no?", le increpó Geovanny Cumbicus, DT del 'Ponchito', al árbitro central.



Con el empate, Mushuc Runa se ubica en la octava posición de la segunda etapa, mientras que el Cumbayá queda en el casillero número 15. Dentro de la acumulada, el elenco capitalino sale del descenso de forma momentánea. Aún debe pelear por mantener la categoría.