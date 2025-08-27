Cuenca Juniors se enfrentará a Barcelona SC en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador el jueves 28 de agosto de 2025 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Se espera una multitud de público por la visita del ‘Ídolo del Ecuador‘.

Cuenca Juniors quiere seguir los pasos de El Nacional e Independiente Juniors, que en el 2023 y 2024 eliminaron a Barcelona SC en esta misma fase. Para ello, tienen jugadores con experiencia en la A para lograrlo.

Jesús Preciado, otro refuerzo top de los ‘Gallos’

El 22 de julio fue presentado Jesús Preciado como nuevo integrante de Cuenca Juniors. Nació en Machala hace 31 años.

Su carrera se desarrolló en el Audaz Octubrino desde 2010. De ahí empezó un peregrinaje que lo llevó al desaparecido Fuerza Amarilla, Universidad Católica, América de Quito, Atlético Porteño y Gualaceo.

En este último conjunto, se dio a conocer en el fútbol nacional junto al entrenador Leonardo Vanegas, con el que nuevamente coincidió en Cuenca Juniors.

Transfermarkt detalla que jugó 93 partidos, anotó cinco goles, dio seis asistencias, recibió 21 tarjetas amarillas, fue expulsado una vez con tarjeta roja y en cancha acumuló 6 677 minutos.

A Barcelona SC le anotó un gol en la primera fecha del campeonato nacional 2023. Lo hizo en el Estadio Jorge Andrade Cantos en el resonado triunfo de 2-1. Cumbayá, Macará y Guayaquil City sufrieron con su poder goleador.

Roberto Ordóñez, la figura de Cuenca Juniors

El primer refuerzo top es Roberto Javier Ordóñez Ayoví. Nació el 4 de mayo de 1985 en Guayaquil. Su debut en el fútbol de ascenso se produjo en 2004 con la Espol, que compite en la Segunda Categoría del Guayas.

Hasta 2014, su camino se desarrolló en equipos de la Segunda Categoría y la Serie B. Cerca de cumplir 30 años, se le abrió la puerta de la primera categoría de Ecuador con el Mushuc Runa, cuadro que por entonces estaba recién en su segundo año en la A.

Sus buenos números hicieron que salga del país en 2016 por seis meses a Cimarrones de Sonora de México. En el segundo semestre volvió y jugó en el ya desaparecido Fuerza Amarilla de Machala.

Su carrera tomó un inesperado salto de calidad con Delfín de Manta entre 2017 y 2019. Con esa camiseta peleó el título del campeonato nacional de 2017 (perdido ante Emelec) y de la Copa Ecuador (perdió ante Liga de Quito en 2019).

Ese 2019 fue clave para que Delfín gane el primer y único título nacional. Formó una delantera letal con Carlos Garcés, con la que anotaron 25 goles bajo el mando del entrenador argentino Fabián Bustos.

La fortuna del título le volvió a sonreír en 2022 con la camiseta de Aucas. No tuvo una participación principal, pero aportó con su experiencia y un puñado de goles para el inédito título de los capitalinos.

Antes de llegar al austro del país, estuvo vinculado con Estudiantes de Mérida de Venezuela. Anotó siete goles.

Con los ‘Gallos’ ganó el título de la Segunda Categoría de Azuay. Desde el 13 de septiembre disputará el Torneo de Ascenso Nacional, que otorga dos cupos para la Serie B del siguiente año.

