¿Cuándo juegan Emelec y Barcelona? Así será la fecha 11 en LigaPro

El equipo de Emelec se alista para el Clásico del Astillero contra Barcelona. Foto: Emelec

Redacción Bendito Fútbol (I)

La fecha 11 de la LigaPro contará con partidos claves como el Emelec y Barcelona, Liga e IDV, Aucas vs. Técnico Universitario, entre otros.

El 'Ídolo del Pueblo' es el líder de la segunda fase de la LigaPro con 22 puntos a falta de cinco fechas para cerrar la etapa. A falta de un partido para completar la fecha 10, los 16 equipos ya empiezan a trabajar para la jornada 11.

Los orientales, dirigidos por el venezolano César Farías, tienen la primera opción para ganar la etapa y clasificarse a las finales de noviembre.



En la jornada 11 serán locales de Técnico Universitario, cuadro que en esta etapa marcha en la octava casilla con 12 puntos. En la acumulada tiene 22 puntos y están a dos de Macará que, con 20, se está yendo al descenso.



El otro encuentro que destaca es el que sostendrán Liga de Quito e Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos son terceros con 18 unidades, mientras que los rayados son segundos con 19. Un mal resultado de Aucas y un triunfo de cualquiera de los dos, pondría 'al rojo vivo' el cierre del torneo.



Finalmente, el Clásico del Astillero se jugará en el estadio George Capwell entre Emelec y Barcelona. El 'Bombillo', que acumula 17 puntos y un partido pendiente contra el Deportivo Cuenca, sabe que el único resultado que le sirve es la victoria.



Por su lado Barcelona, con escasas opciones de pelear la etapa, se prepara para disputar las dos finales del torneo en noviembre.

​

Emelec vs. Barcelona en la Fecha 11

16 de septiembre

19:00 Deportivo Cuenca vs. Cumbayá

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca

​

17 de septiembre

13:00 Macará vs. Gualaceo

Estadio: Bellavista

Ciudad: Ambato



15:30 Delfín vs. 9 de Octubre

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta



18:00 Liga de Quito vs. Independiente

​Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Ciudad: Quito

​

18 de septiembre

13:00 Universidad Católica vs. Orense

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito



15:30 Aucas vs. Técnico Universitario

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



18:00 Emelec vs. Barcelona

​Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil



19 de septiembre

19:00 Guayaquil City vs. Mushuc Runa

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil

​

¿Dónde ver los partidos?

GolTV

Star+