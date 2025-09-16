La Champions League 2025 inicia su fase de grupos este martes 16 de septiembre con cinco jugadores ecuatorianos en clubes que disputan el torneo y grandes favoritos, entre estos el Madrid de Kylian Mbappé. ¿Cuándo juega el Real Madrid?

¿Cuándo juega Real Madrid en la Champions League 2025?

Real Madrid debuta ante Olympique de Marsella este 16 de septiembre en la Champions League 2025.

El cotejo se disputará el estadio Santiago Bernabéu desde las 14:00 (hora de Ecuador).

Este será el primer paso del equipo blanco en busca de su decimosexta Orejona, tras cerrar un ciclo exitoso con Carlo Ancelotti y quedar fuera en cuartos la temporada pasada ante el Arsenal.

Cinco tricolores en Champions

La primera jornada también es especial para Ecuador, ya que cinco futbolistas ecuatorianos disputarán el prestigioso certamen europeo.

Entre ellos está Willian Pacho, actual campeón del torneo con el PSG, quien enfrenta a Atalanta el miércoles 17 de septiembre.

Otros nombres destacados son Moisés Caicedo, la estrella del Chelsea que se medirá ante el poderoso Bayern Munich de Alemania.

Además, la posibilidad de que el esmeraldeño Piero Hincapié se mida con el Arsenal ante el Athletic Club, y los debutantes Kevin Rodríguez del Union SG ante el PSV y Joel Ordóñez del Brujas ante el Monaco.

Partidos de ecuatorianos en la Fecha 1 de la Champions League 2025/26

Martes 16 de septiembre de 2025

Athletic Club vs. Arsenal – 11:45 (hora de Ecuador)

– 11:45 (hora de Ecuador) Union St.-Gilloise vs. PSV Eindhoven – 11:45

Miércoles 17 de septiembre de 2025

PSG vs. Atalanta – 14:00

– 14:00 Bayern Múnich vs. Chelsea – 14:00

Jueves 18 de septiembre de 2025

Club Brujas vs. AS Mónaco – 11:45