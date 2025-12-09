¿Cuándo juega el PSG y cómo será el operativo de seguridad?

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El departamento vasco de Seguridad informó que unos 600 agentes de la Ertzaintza participarán en el dispositivo previsto para el partido en San Mamés entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain (PSG) por la Champions League. ¿Cuándo juega el PSG?

Estarán integradas unidades de Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Tráfico, drones y la Unidad Canina, además del apoyo de la Policía Municipal.

Las autoridades estiman la presencia de alrededor de 2.500 aficionados franceses, quienes ingresarán al estadio mediante un vallado especial para garantizar un corredor seguro.

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¿Cuándo juega el PSG?

Siguiendo el protocolo UEFA, los seguidores del PSG partirán desde un punto de encuentro designado cerca del Museo Guggenheim Bilbao, desde donde caminarán en una marcha organizada y escoltada hasta el estadio.

El operativo inició el martes y se reforzará antes, durante y después del partido para mantener la convivencia entre las aficiones y el normal desarrollo de actividades en la ciudad. Además, la Ertzaintza recomendó a la hostelería evitar el uso de vidrio y pidió a la ciudadanía reportar cualquier incidente.

Recomendaciones para los hinchas locales

La afición del Athletic Club fue aconsejada a llegar temprano a San Mamés y seguir las instrucciones oficiales del club para evitar aglomeraciones.

Fecha y hora del partido Athletic vs. PSG

¿Cuándo juega el PSG?

El PSG visitará al Athletic Club el 10 de diciembre de 2025, desde las 15:00.

Willian Pacho

Willian Pacho es un defensor ecuatoriano de 24 años que es figura del PSG, club con el que tiene contrato hasta el 2029.

Llegó desde Eintracht Fráncfort​​ en 2024 y se convirtió en pilar del equipo de Luis Enrique, destacando por solidez, disciplina y regularidad. Fue clave en el primer título de Champions del PSG.

Tiene una valoración de unos 75 millones de dólares.



Con información de EFE