¿Cuándo juega Ecuador contra Chile en el Sudamericano Sub 17?

Las selecciones de Argentina, Brasil y Ecuador saldrán a cuidar la ventaja sobre Venezuela, Paraguay y Chile, respectivamente, en el Sudamericano Sub 17 de fútbol que se realiza en Quito.

Lo harán el viernes 14 de abril de 2023, en la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-17 que se disputa en la capital ecuatoriana, en procura de cuatro cupos al Mundial de la categoría.

Argentina vs. Venezuela

Argentina, campeón reinante y ganador de otros tres títulos, estará comandado en el partido contra Venezuela por el 'Diablito' Claudio Echeverri y el goleador Agustín Ruberto, pero echará de menos a Ulises Giménez, expulsado en el primer partido ante Chile.



Por su parte, Venezuela esperará la recuperación de su estrella, el centrocampista David Martínez, quien salió lesionado en la derrota ante Brasil, pero en el ataque contará con Juan Arango, que al igual de su padre, viene siendo protagonista con la Vinotinto.



Tras la derrota por 2-1 ante Brasil, Venezuela buscará resarcirse ante Argentina para mantener la posibilidad de alcanzar uno de los cuatro billetes para el Mundial Sub-17 de este año.

Brasil vs. Paraguay

Brasil, que frente a Venezuela dio muestras de dosificar energías pensando más en el partido de mañana contra Paraguay, disfrutará de la fortaleza individual de jugadores como Kauä Elías, Dudu y otros que están siempre atentos para mantener a su equipo como uno de los candidatos.



Paraguay procurará recuperarse de la derrota por 3-1 ante Ecuador, pues en la fase de grupos apenas recibió tres goles en cuatro partidos y había mostrado solvencia en ataque al convertir 9 goles.



Una nueva derrota complicaría las aspiraciones del equipo del exseleccionado paraguayo Aldo Bobadilla, por lo que recurrirá a la fortaleza de su sistema defensivo y a la potencia goleadora de Rodrigo Villalba.

Chile vs. Ecuador

El duelo entre chilenos y ecuatorianos resultará también decisivo; para los ecuatorianos en su afán de mantenerse en la zona de clasificación, y para Chile por alcanzar su primera victoria en el hexagonal final.



Ecuador recuperará, luego de cumplir un partido de suspensión, a una de sus principales estrellas: el centrocampista Kendry Páez,;mientras Chile echará de menos a una de sus figuras en defensa, Iván Román, expulsado en el partido anterior frente a Argentina.



La segunda fecha del hexagonal final será decisiva para los equipos que todavía no han ganado un título, como Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

Hexagonal final - segunda jornada

Día: 14 de abril

Partido: Brasil vs. Paraguay,

Hora: 14:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado



Partido: Argentina vs. Venezuela

Hora: 16:30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado



Partido: Chile vs. Ecuador

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa



