¿Cuándo se juega la fecha 4 de la Champions League?

Neymar (der.) celebra con sus compañeros del PSG Lionel Messi, Kylian Mbappe (izq.), en Champions League, el 14 de septiembre del 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

Equipos como PSG, Manchester City, Barcelona o Real Madrid estarán presentes en los partidos de la Champions League que se jugarán entre el martes 11 y el miércoles 12 de octubre del 2022.

Como acostumbra el certamen en la llave previa a los octavos de final, los choques se llevarán a cabo en dos días. Ocho partidos se celebrarán en el primero y la mitad restante en el segundo.



El Real Madrid, el Manchester City y el Bayern Múnich son los principales opcionados a sellar su clasificación en la jornada de Champions League. Ambos cuentan con un puntaje perfecto, nueve puntos de nueve posibles. Un triunfo, acompañado de resultados externos, les puede brindar la clasificación hacia la siguiente fase.



El París Saint Germain (PSG) de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé tendrá un choque crucial frente al Benfica. Franceses y portugueses igualan en puntos (siete) y le sacan uno a la Juventus.



Entre los clubes grandes que buscan recuperar terreno está el FC Barcelona, tercero por detrás del Bayern y el Inter de Milán. El Chelsea también buscará mejorar su posición y unidades, pues aunque es segundo en su conjunto, tiene solo cinco puntos.



El Bayer Leverkusen del ecuatoriano Piero Hincapié ocupa un parejo grupo junto al Brujas, el Porto y el Atlético Madrid. Los belgas también cuentan con puntaje perfecto y se ubican como una de las revelaciones, todos su contrincantes tiene tres unidades.



Los partidos de Champions League

11 de octubre de 2022

Partido: Maccabi Haifa vs. Juventus.

Hora:11:45.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Copenhague vs. Manchester City.

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: Paris Saint Germain (PSG) vs. Benfica.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Dinamo Zagreb vs. RB Salzburgo.

Hora: 14:00

Transmisión: Fox Sports 3 y Star +



Partido: Borussia Dortmund vs. Sevilla.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN 3 y Star +



Partido: AC Milán vs. Chelsea

Hora:14:00.

Transmisión: ESPN 4 y Star +



Partido: Shaktar Dontnesk vs. Real Madrid.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: Celtic vs. RB Leipzig.

Hora: 14:00

Transmisión: Star +

​

12 de octubre de 2022

Partido: Napoli vs. Ajax

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: Atlético Madrid vs. Club Brujas.

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: Bayer Leverkusen vs. Porto.

Hora: 14:00.

Transmisión: Star +



Partido: Rangers vs. Liverpool.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN y Star +



Partido: FC Barcelona vs. Inter de Milán.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN 2 y Star +



Partido: Viktoria Pilsen vs. Bayern Múnich.

Hora: 14:00.

Transmisión: Star +



Partido: Tottenham vs. Frankfurt.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN 3 y Star+



Partido: Sporting de Lisboa vs. Marsella.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN 4 y Star +

