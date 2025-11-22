La Copa Sudamericana llega a su fin y tendrá como protagonistas a Lanús de Argentina y a Atlético Mineiro. El partido entre las escuadras se llevará a cabo durante este sábado 22 de noviembre del 2025 a las 15:00.

Más noticias:

Atlético Mineiro llega a la final de la Copa Sudamericana tras dejar a fuera a Independiente del Valle

Esta será la primera final de la historia en Copa Sudamericana para Atlético Mineiro, que en las semifinales eliminó a otro de los candidatos. El conjunto galo dejó atrás a Independiente del Valle tras igualar en Ecuador y vencer en Brasil.

En la ida de la penúltima ronda del torneo internacional, el equipo igualó por un marcador de 1-1 frente a los rayados. Para la vuelta, este se impuso sin inconvenientes y con un resultado de 3-1 en Belo Horizonte.

Dentro de su camino, el equipo brasilero también dejó atrás a Bolívar de Bolivia, Godoy Cruz de Argentina y Atlético Bucaramanga de Colombia. En su grupo fue segundo con 12 unidades.

Para el nuevo compromiso, Atlético Mineiro puede prescindir de una pieza clave como Alan Franco. El volante ecuatoriano presentó una molestia con su selección y es duda pra el choque ante Lanús.

Lanús busca su segunda Copa Sudamericana

A diferencia de sus rivales, esta es la tercera vez que Lanús arriba a una final de Copa Sudamericana. En las dos ocasiones previas logró salir airoso en una y perdió en otra.

El único título de Sudamericana que posee le llegó en 2013 bajo la dirección técnica de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Allí se impuso ante otro club de Brasil en la final: el Ponte Preta. En su subcampeonato del 2020, el elenco granate perdió la final ante Defensa y Justicia de su misma nación.

En la presente ocasión del torneo, el equipo argentino se impuso en las semifinales frente a Universidad de Chile, Fluminense de Brasil y Central Córdoba de Argentina. Dentro de su grupo fue puntero e invicto.

Argentina y Brasil protagonizan la final a año seguido

La final del certamen tendrá a año seguido clubes argentinos y brasileros en la final. En la edición previa, Racing se enfrentó a Cruzeiro y el cuadro albiceleste se coronó campeón tras vencer por un marcador de 3-1.

Detalles de Lanús vs. Atlético Mineiro, final de Copa Sudamerica

Fecha: sábado 22 de noviembre del 2025.

Hora: 15:00.

Estadio: Defensores del Chaco – Asunción, Paraguay.

Información adicional: Los campeones sudamericanos