Piero Hincapié continúa su adaptación al Arsenal. Este viernes 12 de septiembre realizó su segundo entrenamiento bajo las órdenes de Mikel Arteta, que prepara al equipo para el regreso de la Premier League tras la fecha FIFA.

Hincapié, de 22 años, cerró su fichaje con los ‘Gunners’ el pasado 1 de septiembre, en el último día del mercado de transferencias. Sin embargo, tras firmar contrato y posar con la camiseta, viajó inmediatamente para disputar la doble jornada de eliminatorias con la Selección de Ecuador, donde fue una de las figuras en el empate ante Paraguay y en la victoria frente a Argentina.

Su rendimiento lo llevó a integrar el equipo ideal de la Conmebol, lo que ha generado gran expectativa entre los aficionados del club londinense.

Mikel Arteta sobre Hincapié

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Nottingham Forest, Mikel Arteta se refirió al defensor ecuatoriano y dejó claro el interés que el club tenía por su fichaje.

“Es un jugador al que llevábamos años siguiendo. Es un futbolista con mucha experiencia ya para su edad, así que muy, muy contentos de tenerlo”, destacó el entrenador español.

Arteta también confirmó que el tricolor está listo para jugar.

“Solo ha entrenado dos días con nosotros, tuvo un viaje largo con la selección y un gran partido al final contra Argentina, pero en general está disponible”, añadió.

¿Cuándo puede debutar Piero Hincapié en el Arsenal?

El Arsenal confirmó este 12 de septiembre la lista oficial de inscritos para la temporada 2025/26 de la Premier League, en la que ya aparece el defensor ecuatoriano.

Su debut podría darse este sábado 13 de septiembre, cuando el Arsenal reciba al Nottingham Forest en el Emirates Stadium, desde las 06:30 (hora Ecuador).

En este arranque de temporada, los dirigidos por Arteta marchan terceros en la tabla con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El líder es el Liverpool con nueve unidades, seguido por el Chelsea con siete.

Fechas claves de los ‘Gunners’

El posible estreno de Hincapié podría darse en distintas competiciones, además de la Premier League.

Champions League

Rival: Athletic de Bilbao (España)

Fecha: Martes 16 de septiembre

Hora: 11:45 (hora Ecuador)

Estadio: San Mamés

Carabao Cup

Rival: Port Vale

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Hora: 14:00 (hora Ecuador)

Estadio: Vale Park

