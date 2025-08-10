Crystal Palace derrotó al millonario Liverpool este 10 de agosto en la final de la Community Shield, sumando así el primer título de la temporada. El partido terminó 2-2 en los 90 minutos, y en la tanda de penales los ‘Eagles’ se impusieron 3-2.

Los ‘Reds’, vigentes campeones de la Premier League, fracasaron en su primera prueba de la temporada a pesar de reforzarse con grandes fichajes como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké y Jeremie Frimpong. Sin embargo, no pudieron con el sólido Crystal Palace, actual campeón de la FA Cup.

Crystal Palace sigue viviendo un momento dulce y está firmando un 2025 histórico, pues logró su tercer título en la historia del club, el primero en la Community Shield, y ya suma dos trofeos en el año tras ganar la FA Cup en mayo, en una final ante el Manchester City correspondiente a la temporada anterior.

Crystal Palace se repuso dos veces en el marcador

La primera mitad fue entretenida, comenzando con un golazo de Hugo Ekitiké en su debut oficial con Liverpool. Los ‘Reds’ mostraron su inversión con calidad y se adelantaron 1-0 gracias a Ekitiké tras un pase de Florian Wirtz a los cuatro minutos.

Jean-Philippe Mateta falló un mano a mano, pero luego Virgil Van Dijk derribó a Ismaila Sarr dentro del área, lo que el árbitro sancionó como penal. Mateta transformó el penal para empatar 1-1 a los 17 minutos.

Cuatro minutos después llegó el 2-1 de Frimpong y Liverpool parecía tener el control, pero el equipo se relajó.

En la segunda mitad tuvo algunas chances para sentenciar el partido, pero permitió que Crystal Palace creciera y volviera a creer en la sorpresa, similar a lo ocurrido meses atrás contra Manchester City en el mismo estadio.

Tras una gran parada de Alisson Becker a Eberechi Eze, Palace logró el empate a trece minutos del final cuando Adam Wharton envió un pase profundo para dejar solo a Sarr, quien definió con potencia al primer palo a los 77 minutos.

El empate se mantuvo hasta el final y el partido se definió en penales.

Mohamed Salah comenzó con un disparo desviado, condenando a Liverpool. Dean Henderson, héroe de la FA Cup al detener un penal clave en la final anterior, paró dos lanzamientos, mientras que pese a los fallos de Eze y Borna Sosa, Crystal Palace se coronó campeón de la Community Shield por primera vez en su historia.