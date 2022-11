Cristiano Ronaldo dice que 'Lionel Messi es mágico'

El portugués Cristiano Ronaldo destacó las habilidades futbolística del argentino Lionel Messi.

Los dos jugadores han dominado el fútbol en los últimos 15 años y son considerados como leyendas de este deporte pese aún estar en activo.

El portugués brindó una entrevista a Pierce Morgan, un periodista británico. Los temas que tocaron fueron polémicos como su actualidad en el Manchester United, sin embargo, hubo un espacio para hablar de su máximo rival, el argentino Lionel Messi.

“Como jugador es asombroso, Messi es mágico. Hemos compartido escenario por 16 años. Tengo una gran relación como un compañero”, explicó CR7.

